Chontico Día resultados último sorteo 13 de noviembre de 2026: números ganadores de hoy

Los resultados de Chontico Día de este viernes 13 de noviembre de 2026 son esperados por miles de apostadores en Colombia, especialmente en el Valle del Cauca, donde este juego de suerte y azar tiene una amplia tradición. El sorteo se realiza todos los días del año a la 1:00 de la tarde y cuenta con transmisión a través de Telepacífico.

Este chance permite apostar a combinaciones de una, dos, tres o cuatro cifras, además de consultar una cifra adicional conocida como La Quinta, uno de los datos más buscados por los participantes después de cada jornada.



Resultados de Chontico Día hoy, viernes 13 de noviembre de 2026

Estos son los resultados correspondientes al sorteo de este viernes:



Número ganador: 0065

Tres últimas cifras: 065

Dos últimas cifras: 65

La Quinta: 9

Una vez el operador divulgue los números oficiales, los jugadores podrán compararlos con los registrados en sus tiquetes para verificar si obtuvieron algún premio en las distintas modalidades habilitadas por el juego.



Qué es Chontico Día y cómo se juega

El Chontico Día es un juego de chance de carácter regional con fuerte presencia en el Valle del Cauca. Su mecánica consiste en escoger una combinación numérica de una a cuatro cifras y definir el valor de la apuesta. Posteriormente, el número seleccionado se compara con el resultado oficial del sorteo.

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Cada sorteo genera un número principal de cuatro cifras y una cifra adicional denominada La Quinta, la cual forma parte de algunas modalidades de juego y es consultada de manera permanente por los participantes. Las apuestas deben realizarse en puntos autorizados y quedar registradas en un comprobante oficial, documento indispensable para cualquier reclamación de premios.



A qué hora juega Chontico Día

Uno de los aspectos más consultados por los apostadores es el horario del sorteo. Chontico Día se juega todos los días, incluidos domingos y festivos, a la 1:00 p. m. La transmisión se realiza por la señal de Telepacífico y los resultados suelen conocerse inmediatamente después del sorteo. Gracias a esta frecuencia diaria, los participantes pueden realizar apuestas durante toda la semana y consultar los resultados oficiales cada día del año.



Cuánto paga Chontico Día

El plan de premios depende de la modalidad escogida y de la cantidad de cifras acertadas. Entre los pagos de referencia más conocidos se encuentran:



Una cifra (uña): paga 5 veces lo apostado.

Dos cifras (pata): paga 50 veces lo apostado.

Tres cifras directas: paga 400 veces lo apostado.

Tres cifras combinadas: paga 83 veces lo apostado.

Cuatro cifras directas o superpleno: paga 4.500 veces lo apostado.

Cuatro cifras combinadas: paga 208 veces lo apostado.

Por ejemplo, una apuesta de $1.000 acertando las cuatro cifras en orden exacto puede generar un premio de referencia de $4.500.000 antes de las deducciones que establezca la normativa vigente.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.



ÁNGELA URREA PARRA

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