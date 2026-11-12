¿Qué número y signo cayeron en el Super Astro Luna de este jueves 12 de noviembre?

La noche de este jueves marca una nueva cita con el azar para miles de ciudadanos en Colombia. Con la expectativa puesta en la combinación de la suerte, el Super Astro Luna prepara su sorteo diario, un formato que se ha ganado la preferencia del público nacional al integrar la elección numérica tradicional con la influencia de los doce signos del zodiaco.



¿Cómo funciona el juego y en qué horarios se transmite?

A diferencia de las loterías departamentales que operan mediante series y fracciones preimpresas, el Super Astro Luna funciona bajo un esquema de juego novedoso de contrapartida, administrado por Corredor Empresarial S.A. y vigilado por la entidad estatal Coljuegos. En esta modalidad, el participante diseña su propia apuesta eligiendo una cifra de cuatro números (comprendida entre el 0000 y el 9999) y asociándola a uno de los 12 signos zodiacales (desde Aries hasta Piscis).

La tómbola nocturna se realiza de lunes a domingo con transmisión en vivo a través de la señal abierta del Canal 1, cumpliendo el siguiente itinerario:



De lunes a viernes: 10:40 p. m.

10:40 p. m. Sábados: 10:42 p. m.

10:42 p. m. Domingos y días festivos: 8:30 p. m.

Pizarra oficial: Resultado Super Astro Luna – Jueves 12 de noviembre

En este espacio se consignará el veredicto definitivo de la jornada una vez que los delegados de control certifiquen la caída de las balotas y el signo correspondiente:



Número ganador:

Signo zodiacal:

Cálculo de ganancias: ¿Cuánto dinero entrega el sorteo?

El plan de retribución del Super Astro Luna depende directamente del valor neto invertido por el jugador en su tiquete (descontando el impuesto del IVA). Para obtener alguno de los premios, los dígitos deben coincidir de izquierda a derecha en el estricto orden dictaminado por las balotas:



Acierto de 4 cifras + signo zodiacal: Multiplica por 42.000 veces el valor de la apuesta.

Multiplica por el valor de la apuesta. Acierto de 3 cifras + signo zodiacal: Multiplica por 1.000 veces la cantidad invertida.

Multiplica por la cantidad invertida. Acierto de 2 cifras + signo zodiacal: Multiplica por 100 veces lo apostado.

Trámite de cobro: Pasos obligatorios para reclamar un premio

Si su tiquete resulta favorecido en la jornada de este jueves 12 de noviembre, deberá cumplir con las disposiciones legales y tributarias vigentes en el territorio colombiano para hacer efectivo el desembolso:



Integridad del documento: Presente el formulario físico original en perfecto estado de conservación. Cualquier tachadura, enmendadura o deterioro en el código de barras invalidará el cobro. Retiro de cuantías menores: Para premios cuyo valor sea inferior al tope de retención fiscal (48 UVT), el pago se realiza de manera directa en las taquillas autorizadas de las redes SuRed o SuperGIROS, presentando únicamente la cédula de ciudadanía original. Gestión de premios mayores: Si el monto iguala o supera las 182 UVT, el ganador debe formalizar su solicitud en una sede administrativa principal del operador. Se exigirá fotocopia del documento de identidad ampliada al 150%, certificación de cuenta bancaria activa a nombre del titular (con expedición no mayor a 30 días) y el diligenciamiento del formulario SIPLAFT para la prevención de lavado de activos. Retención en la fuente y vigencia: Por disposición normativa, todo premio gravable está sujeto a un descuento del 20% por concepto de ganancia ocasional. Asimismo, el derecho legal para reclamar el dinero caduca exactamente a los 365 días calendario contados a partir de la fecha del sorteo.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.