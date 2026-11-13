Dorado Mañana resultados del viernes 13 de noviembre de 2026: números ganadores con la quinta

Los jugadores de Dorado Mañana están atentos este viernes 13 de noviembre de 2026 a la publicación de los resultados oficiales de uno de los sorteos de chance más consultados del país. Este juego forma parte de la familia de sorteos de El Dorado, operada por GELSA a través de la red Paga Todo en Bogotá y Cundinamarca.



Dorado Mañana hoy: resultados del 13 de noviembre de 2026

Estos son los números ganadores del sorteo de Dorado Mañana de este viernes 13 de noviembre de 2026:



Número ganador: 0654

Quinta balota: 1

Una vez el operador divulgue las cifras oficiales, los apostadores podrán compararlas con la información registrada en sus tiquetes para verificar si obtuvieron algún premio dentro de las modalidades habilitadas para este juego.



Qué es Dorado Mañana y cómo funciona este chance

El Dorado es una de las marcas de chance más reconocidas en Colombia. Dentro de su oferta se encuentran los sorteos Dorado Mañana, Dorado Tarde y Dorado Noche, que cuentan con resultados independientes. Los participantes pueden realizar apuestas de una, dos, tres o cuatro cifras, además de modalidades que incluyen la quinta balota.

La dinámica consiste en elegir una combinación numérica entre 0000 y 9999. Después del sorteo, el número apostado se compara con el resultado oficial para determinar si existe algún acierto que genere premio. Uno de los elementos característicos de este juego es precisamente la quinta balota, una cifra adicional que forma parte de ciertas modalidades de apuesta y que suele ser consultada por los jugadores junto con el número principal ganador.



A qué hora juega Dorado Mañana

El sorteo de Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado en horario de mañana. Habitualmente se lleva a cabo entre las 10:55 a. m. y las 11:00 a. m., mientras que los resultados oficiales suelen conocerse pocos minutos después. Además, cuenta con transmisión en vivo por Canal Uno. Los domingos no hay sorteo para esta modalidad, por lo que los resultados se concentran en seis jornadas semanales.



Cuánto paga Dorado Mañana

El plan de premios de Dorado Mañana contempla distintos pagos según el número de cifras acertadas y la modalidad escogida por el apostador. Entre las opciones más conocidas se encuentran:



Cuatro cifras directas: paga 4.500 veces lo apostado.

Cuatro cifras combinadas: paga 208 veces lo apostado.

Tres últimas cifras directas: paga 400 veces lo apostado.

Tres últimas cifras combinadas: paga 83 veces lo apostado.

Dos últimas cifras: paga 50 veces lo apostado.

Última cifra: paga cinco veces lo apostado.

Gracias a estas modalidades, los participantes pueden jugar diferentes combinaciones y optar por premios según la cantidad de números acertados en el resultado oficial.



Últimos resultados de Dorado Mañana

Antes del sorteo de este viernes, los resultados más recientes registrados para Dorado Mañana fueron los siguientes:



Fecha Número ganador Quinta 12 de noviembre de 2026 6909 9 11 de noviembre de 2026 4587 6 10 de noviembre de 2026 3872 1 9 de noviembre de 2026 1187 4 7 de noviembre de 2026 5903 3

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

Publicidad

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL