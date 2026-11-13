Subió el precio del dólar este 13 de noviembre de 2026 en Colombia: TRM para este viernes

El precio del dólar en Colombia para este viernes 13 de noviembre de 2026 tiene como referencia una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.301,91 por cada dólar estadounidense, de acuerdo con la certificación de la Superintendencia Financiera de Colombia, calculada con base en las operaciones del mercado cambiario reportadas al Banco de la República. Frente a la jornada anterior, cuando la TRM vigente fue de $3.297,07, el dólar registró un aumento de $4,84, equivalente a una variación de 0,15 %. Esto refleja que la divisa continúa por encima de la barrera de los $3.300, nivel que no se observaba desde hace varias semanas.



Precio del dólar en casas de cambio en Colombia

Ciudad Precio de compra (COP) Precio de venta (COP) Diferencia (spread)

Bogotá $3.197 $3.292 $95 Cali $3.085 $3.265 $180 Cúcuta $3.270 $3.310 $40 Medellín $3.159 $3.274 $115 Pereira $3.200 $3.270 $70

Cómo se comportó el precio del dólar durante octubre de 2026

Octubre tuvo una dinámica distinta a la observada en noviembre. Según los registros históricos de la TRM certificada por la Superintendencia Financiera, el mes comenzó con una tasa de $3.312,84 el 1 de octubre y finalizó en $3.182,99 el 31 del mismo mes. En consecuencia, durante octubre el dólar presentó una reducción acumulada de $129,85, equivalente a una variación de-3,92 % entre el inicio y el cierre del período.

El valor más alto registrado en octubre fue precisamente el del primer día del mes, con $3.312,84, mientras que el nivel más bajo se observó el 28 de octubre, cuando la TRM descendió hasta $3.148,02. El promedio mensual fue de $3.198,62. Estos datos muestran que durante gran parte de octubre la tasa de cambio se movió en una senda descendente, situación que cambió con la llegada de noviembre.



Precio del dólar en noviembre de 2026: así va el mes

En contraste con octubre, noviembre ha mostrado un comportamiento alcista en la TRM. El mes comenzó con una tasa de $3.182,99, vigente durante los primeros días del período. Posteriormente, la referencia oficial avanzó hasta $3.221,19 el 5 de noviembre, $3.228,26 el día 6, $3.237,83 el 9 de noviembre, $3.269,88 el 10 de noviembre, $3.297,07 para los días 11 y 12, y finalmente $3.301,91 para este 13 de noviembre.

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Tomando como referencia el cierre de octubre, cuando la TRM fue de $3.182,99, el dólar acumula en noviembre un aumento de $118,92 por unidad, lo que equivale a una variación aproximada de 3,74 % en lo corrido del mes.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL