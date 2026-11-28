Consulte las cifras ganadoras de este sábado, conozca el resultado del sorteo anterior y revise cómo se juega, cuánto paga y cuáles son los requisitos para reclamar un premio.El Chontico Día es uno de los juegos de chance que se realizan en Colombia y cuenta con una programación diaria, incluidos domingos y festivos. Este sábado 28 de noviembre de 2026, los participantes están pendientes de una nueva jornada para conocer las cuatro cifras ganadoras y la quinta balota.

Resultado del Chontico Día de hoy, sábado 28 de noviembre

Estos son los datos correspondientes a la jornada de este sábado:



Número ganador: 8889

La Quinta: 6

Una vez se conozca la combinación, los jugadores podrán comparar las cifras con las registradas en sus tiquetes y verificar si obtuvieron algún premio.

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¿Qué número cayó en el sorteo anterior?

El viernes 27 de noviembre, el Chontico Día dejó como resultado el número 1800 y La Quinta fue el 5, correspondiente al sorteo 8627.



Estas cifras pertenecen a la jornada anterior y no deben confundirse con el resultado de este sábado.



¿Cómo se juega el Chontico Día?

Para participar, se debe seleccionar un número de una, dos, tres o cuatro cifras y definir el valor de la apuesta. La combinación elegida debe quedar registrada en un tiquete expedido por un punto de venta autorizado.

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El juego cuenta con diferentes modalidades:

Cuatro cifras directo o superpleno: acertar los cuatro números en el orden exacto.

Cuatro cifras combinado: acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.

Tres cifras directo: coincidir con las últimas tres cifras en el orden correspondiente.

Tres cifras combinado: acertar las últimas tres cifras en cualquier orden.

Pata: acertar las dos últimas cifras.

Uña: acertar la última cifra.

¿Cuál es el plan de premios del Chontico Día?

El pago depende de la modalidad seleccionada y del valor apostado. De acuerdo con los multiplicadores de referencia para las modalidades tradicionales del chance, estos son los pagos por cada peso apostado:



Modalidad Pago por cada peso Cuatro cifras directo $4.500 Cuatro cifras combinado $208 Tres cifras directo $400 Tres cifras combinado $83 Dos últimas cifras (pata) $50 Última cifra (uña) $5

Por ejemplo, una apuesta de $1.000 a las cuatro cifras en orden exacto puede representar un pago de $4.500.000, antes de los descuentos e impuestos que correspondan.



¿Cómo reclamar un premio del Chontico Día?

Las personas que obtengan un premio deben conservar el tiquete original y presentar los documentos exigidos por el operador. En la red Paga Todo, los requisitos publicados incluyen:



Tiquete original ganador, en buen estado y sin enmendaduras.

Documento de identidad físico.

Fotocopia o soporte válido del documento de identificación para premios iguales o superiores a $100.000.

Formulario de pago para premios iguales o superiores a $500.000.

En esta red, los premios inferiores a $500.000 pueden reclamarse en puntos de venta o cajas, mientras que los de $500.000 o más deben gestionarse en establecimientos identificados como cajas habilitadas.

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Las condiciones pueden variar según el operador donde se haya realizado la apuesta. En Colombia, el plazo general para reclamar un premio de juegos de suerte y azar es de un año, contado desde la fecha del sorteo.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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