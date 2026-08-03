Colombia Mayor: Abelardo de la Espriella promete subir el subsidio y confirma a cuánto podría llegar

El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció durante el fin de semana una de las primeras medidas sociales que buscará impulsar una vez inicie su administración el próximo 7 de agosto. En una alocución dirigida al país, prometió aumentar el subsidio del programa Colombia Mayor a 400.000 pesos mensuales. Se trata de una cifra que duplicaría ampliamente los valores que actualmente reciben millones de adultos mayores beneficiarios.

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Durante su intervención, De la Espriella afirmó que el programa enfrenta un déficit estimado en 3,2 billones de pesos para cubrir las transferencias correspondientes a los últimos meses de 2026. Según explicó, antes de materializar el incremento será necesario estabilizar las finanzas del programa y garantizar la continuidad de los pagos para cerca de tres millones de adultos mayores en todo el país. El mandatario electo envió además un mensaje de tranquilidad a los beneficiarios, señalando que los desembolsos continuarán mientras su equipo económico adopta medidas para asegurar los recursos necesarios. También indicó que encomendó a los responsables del área económica y social del próximo Gobierno revisar la situación presupuestal de Colombia Mayor con el fin de garantizar su funcionamiento y posteriormente avanzar en el aumento prometido.

“Les voy a cumplir, los pagos se harán. Solamente les pido una semana mientras ponemos la casa en orden, eliminamos el gasto innecesario y destinamos esos recursos a quienes más lo necesitan”, enfatizó De la Espriella. La propuesta representa uno de los anuncios de mayor impacto para la población adulta mayor, especialmente porque el programa constituye el principal apoyo económico para personas que no cuentan con una pensión y viven en condiciones de vulnerabilidad.



¿De cuánto es actualmente el subsidio de Colombia Mayor?

Mientras se define el futuro de la iniciativa anunciada por el presidente electo, los valores vigentes del programa continúan sin modificaciones. Actualmente, Colombia Mayor entrega una transferencia de 80.000 pesos mensuales a los beneficiarios menores de 80 años. Por su parte, los adultos mayores de 80 años o más reciben 230.000 pesos cada mes como parte de la estrategia de protección económica para esta población.



En Bogotá existen montos diferenciales debido a convenios complementarios con la administración distrital. Gracias a estos acuerdos, algunos beneficiarios reciben valores superiores a los otorgados en otras regiones del país. Si la propuesta de De la Espriella se concreta, el subsidio pasaría a ser de 400.000 pesos mensuales, lo que significaría un aumento considerable frente a los montos actualmente entregados por el programa.



Qué es Colombia Mayor y quiénes pueden acceder

Colombia Mayor es un programa social diseñado para brindar apoyo económico a las personas de edad avanzada que no lograron pensionarse o que carecen de ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Su objetivo es ofrecer una transferencia monetaria periódica que contribuya a mejorar las condiciones económicas de adultos mayores en situación de pobreza o vulnerabilidad. Para ingresar al programa es necesario cumplir una serie de requisitos. Entre ellos se encuentra ser ciudadano colombiano, haber residido en el país durante los últimos diez años y no contar con una pensión. También se tienen en cuenta condiciones socioeconómicas establecidas a través del Sisbén IV, especialmente para hogares clasificados en los grupos de mayor vulnerabilidad.



La edad mínima para aspirar al programa corresponde a tres años menos de la edad de pensión en Colombia. Esto significa que pueden postularse mujeres desde los 54 años y hombres desde los 59 años, siempre que cumplan las demás condiciones exigidas. Las inscripciones se realizan en las alcaldías municipales, donde los interesados reciben orientación sobre la disponibilidad de cupos y los procedimientos requeridos para vincularse al programa.



Calendario de pagos de Colombia Mayor en 2026

Uno de los aspectos que más consultan los beneficiarios tiene que ver con las fechas de pago. Durante los últimos ciclos de 2026 se realizó una unificación de desembolsos para garantizar la continuidad de las transferencias. El más reciente comenzó el 29 de julio e incluyó los ciclos 6 y 7 del programa. Los adultos mayores cuentan con un plazo de 10 días hábiles para reclamar los recursos en los puntos de pago autorizados.

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Cuando se efectúan pagos dobles, los beneficiarios reciben en una sola entrega el valor correspondiente a dos ciclos. Por esta razón, los adultos mayores menores de 80 años pueden recibir 160.000 pesos, mientras que los mayores de 80 años acceden a 450.000 pesos por los dos periodos acumulados. Los pagos son distribuidos mediante operadores habilitados en cada municipio y los beneficiarios deben presentar su documento de identidad para efectuar el cobro. Las autoridades recomiendan consultar permanentemente los canales oficiales para verificar fechas, puntos autorizados y novedades relacionadas con cada ciclo de transferencias.

ÁNGELA URREA PARRA

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