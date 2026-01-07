Precio del bolívar venezolano hoy, miércoles 7 de enero de 2026, tras captura de Nicolás Maduro

El tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) para hoy, miércoles 7 de enero de 2026, se ubicó en 311,88 bolívares por dólar (Bs/USD), según el ente emisor. Esta cotización representa una variación frente a la jornada previa, cuando el dólar cerró en 308,1546 bolívares el martes 6 de enero. En términos diarios, el movimiento confirma que el mercado cambiario venezolano continúa ajustándose tras los recientes acontecimientos políticos.

Para entender lo que significa ese precio del bolívar en términos prácticos, le presentamos dos conversiones básicas: bolívar a dólar y bolívar a peso colombiano (COP). En primer lugar, si 1 USD = 308,1546 Bs, entonces 1 Bs = 0,003245 USD. Esta relación es consistente con calculadoras de referencia que muestran que Bs 1 USD 0,003245 a la tasa BCV de hoy.



Ahora bien, para llevar esa referencia al contexto colombiano, tomemos la TRM oficial (Tasa Representativa del Mercado) de Colombia vigente para este miércoles 7 de enero de 2026, la cual está en $3.730,26 COP por USD, según datos del mercado cambiario colombiano. Con esa TRM, un bolívar hoy equivale aproximadamente a $11,95 COP. Esto se obtiene dividiendo la TRM por la tasa oficial del bolívar.



Tasas comparativas relacionadas con la tasa de cambio BCV este 7 de enero

Moneda Símbolo Tasa BCV Euro EUR 364,83886172 Yuan CNY 44,66551141 Lira Turca TRY 7,24651709 Rublo RUB 3,86234184

Tasas Informativas del Sistema Bancario (Bs/USD)

Fecha Banco Compra Venta 05/01/2026 Banco Nacional de Crédito (BNC) 305,9873 307,5390 05/01/2026 Banco Mercantil 307,7462 308,0983 05/01/2026 N58 Banco Digital 309,8134 310,2111 05/01/2026 Banco Exterior 305,6331 — 05/01/2026 BBVA Provincial 306,2750 308,9214 05/01/2026 Otras Instituciones 307,7860 311,7110

Petroleras de EE.UU. "no entrarán" pronto en Venezuela: expertos

Tras la detención del presidente venezolano Nicolás Maduro, Donald Trump ha insistido en que las grandes petroleras estadounidenses vuelvan a extraer petróleo en Venezuela. Sin embargo, la industria se muestra cautelosa, debido a la incertidumbre política y a la elevada inversión necesaria para que el país suramericano recupere sus niveles de producción de los años 90.



Venezuela posee las mayores reservas de crudo del mundo, unas 303.000 millones de barriles, principalmente en la Faja del Orinoco, donde el crudo es extrapesado y requiere tecnología avanzada. En los años noventa el país producía 3,5 millones de barriles diarios; hoy apenas llega al millón. Según Rystad Energy, recuperar la producción requeriría entre 8.000 y 9.000 millones de dólares anuales durante los próximos 14 años.

Chevron es la única petrolera estadounidense con presencia en Venezuela, aportando alrededor del 27% de la producción nacional, mientras ExxonMobil y ConocoPhillips se muestran reacias a regresar. Los expertos señalan que un aumento de producción a corto plazo tendría un impacto mínimo en el mercado global, especialmente con el petróleo a 69 dólares el barril.

Para la industria estadounidense, la insistencia de Trump genera inquietud, ya que EE.UU. alcanza niveles récord de producción doméstica, pero enfrenta menor inversión debido al bajo precio del crudo y los aranceles. Como señala Kirk Edwards, CEO de una compañía texana, esto podría desviar empleos y ganancias al extranjero en lugar de fortalecer la producción nacional.

EFE

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co