Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
ECONOMÍA  / Precio del bolívar venezolano hoy, miércoles 7 de enero de 2026, tras captura de Nicolás Maduro

Precio del bolívar venezolano hoy, miércoles 7 de enero de 2026, tras captura de Nicolás Maduro

La moneda venezolana sigue subiendo este miércoles, en medio del impacto económico y político generado tras la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 7 de ene, 2026
Precio del bolívar venezolano hoy, miércoles 7 de enero de 2026, tras captura de Nicolás Maduro
Precio del bolívar venezolano hoy, miércoles 7 de enero de 2026. -
Getty Images

El tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) para hoy, miércoles 7 de enero de 2026, se ubicó en 311,88 bolívares por dólar (Bs/USD), según el ente emisor. Esta cotización representa una variación frente a la jornada previa, cuando el dólar cerró en 308,1546 bolívares el martes 6 de enero. En términos diarios, el movimiento confirma que el mercado cambiario venezolano continúa ajustándose tras los recientes acontecimientos políticos.

Para entender lo que significa ese precio del bolívar en términos prácticos, le presentamos dos conversiones básicas: bolívar a dólar y bolívar a peso colombiano (COP). En primer lugar, si 1 USD = 308,1546 Bs, entonces 1 Bs = 0,003245 USD. Esta relación es consistente con calculadoras de referencia que muestran que Bs 1 USD 0,003245 a la tasa BCV de hoy.

Ahora bien, para llevar esa referencia al contexto colombiano, tomemos la TRM oficial (Tasa Representativa del Mercado) de Colombia vigente para este miércoles 7 de enero de 2026, la cual está en $3.730,26 COP por USD, según datos del mercado cambiario colombiano. Con esa TRM, un bolívar hoy equivale aproximadamente a $11,95 COP. Esto se obtiene dividiendo la TRM por la tasa oficial del bolívar.

Tasas comparativas relacionadas con la tasa de cambio BCV este 7 de enero

MonedaSímboloTasa BCV
EuroEUR364,83886172
YuanCNY44,66551141
Lira TurcaTRY7,24651709
RubloRUB3,86234184

Tasas Informativas del Sistema Bancario (Bs/USD)

FechaBancoCompraVenta
05/01/2026Banco Nacional de Crédito (BNC)305,9873307,5390
05/01/2026Banco Mercantil307,7462308,0983
05/01/2026N58 Banco Digital309,8134310,2111
05/01/2026Banco Exterior305,6331
05/01/2026BBVA Provincial306,2750308,9214
05/01/2026Otras Instituciones307,7860311,7110

Petroleras de EE.UU. "no entrarán" pronto en Venezuela: expertos

Tras la detención del presidente venezolano Nicolás Maduro, Donald Trump ha insistido en que las grandes petroleras estadounidenses vuelvan a extraer petróleo en Venezuela. Sin embargo, la industria se muestra cautelosa, debido a la incertidumbre política y a la elevada inversión necesaria para que el país suramericano recupere sus niveles de producción de los años 90.

Venezuela posee las mayores reservas de crudo del mundo, unas 303.000 millones de barriles, principalmente en la Faja del Orinoco, donde el crudo es extrapesado y requiere tecnología avanzada. En los años noventa el país producía 3,5 millones de barriles diarios; hoy apenas llega al millón. Según Rystad Energy, recuperar la producción requeriría entre 8.000 y 9.000 millones de dólares anuales durante los próximos 14 años.

Chevron es la única petrolera estadounidense con presencia en Venezuela, aportando alrededor del 27% de la producción nacional, mientras ExxonMobil y ConocoPhillips se muestran reacias a regresar. Los expertos señalan que un aumento de producción a corto plazo tendría un impacto mínimo en el mercado global, especialmente con el petróleo a 69 dólares el barril.

Para la industria estadounidense, la insistencia de Trump genera inquietud, ya que EE.UU. alcanza niveles récord de producción doméstica, pero enfrenta menor inversión debido al bajo precio del crudo y los aranceles. Como señala Kirk Edwards, CEO de una compañía texana, esto podría desviar empleos y ganancias al extranjero en lugar de fortalecer la producción nacional.

EFE
VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co

