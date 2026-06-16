Precio del dólar en Colombia continúa a la baja hoy, 16 de junio: TRM se ubica encima de los $3.400

El precio oficial del dólar en Colombia continúa mostrando una tendencia descendente. De acuerdo con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera, un dólar equivale actualmente a $3.475,72, cifra que representa una reducción de $37,82 frente a la TRM anterior, cuando la cotización se ubicaba en $3.513,54.

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La serie de valores oficiales refleja una disminución constante durante los últimos días. El 12 de junio la tasa se ubicó en $3.513,54; el 11 de junio en $3.567,11; el 10 de junio en $3.581,46; y el 9 de junio en $3.588,09. Esta secuencia evidencia una corrección gradual en el precio de la divisa, después de los niveles observados semanas atrás cuando superaba ampliamente los $3.700 por dólar.

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¿Cómo se ha comportado el dolar en las últimas semanas?

La caída también se refleja en los registros recientes del mercado cambiario. Hace una semana, la tasa se encontraba en $3.588,09, mientras que hace un mes alcanzaba los $3.796,78. Esto significa que la moneda estadounidense ha perdido más de $320 en los últimos 30 días frente al peso colombiano.



Si se analiza el comportamiento desde comienzos de año, la reducción también resulta evidente. El 1 de enero de 2026 la TRM se ubicaba en $3.757,08, por lo que la tasa actual es $281,36 inferior a la registrada al inicio del año. En términos porcentuales, la variación acumulada alcanza una disminución cercana al 7,5%.



La diferencia es aún más amplia al comparar la cotización actual con la observada hace doce meses. En junio de 2025, la TRM rondaba los $4.147,34, lo que significa que el dólar ha retrocedido más de $670 durante el último año, equivalente a una caída superior al 16%.



Precio del dólar en casas de cambio en Colombia

Ciudad Precio de compra Precio de venta Bogotá D. C. $3,620 $3,710 Medellín $3,590 $3,730 Cali $3,550 $3,750 Cartagena $3,750 $3.980 Cúcuta $3,630 $3,700 Pereira $3,730 $3.800

¿Elecciones presidenciales influyen en el comportamiento del dólar en Colombia?

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La jornada electoral del pasado domingo redefinió el panorama político colombiano de cara a la segunda vuelta presidencial y también generó una respuesta inmediata en los mercados financieros. Según explicó David Cubides, economista jefe del Banco de Occidente, aunque en Colombia históricamente las elecciones no provocaban cambios tan marcados en los activos financieros, en esta ocasión la reacción ha sido más evidente debido a la incertidumbre y a las expectativas que existen sobre las propuestas económicas de los candidatos que continúan en la contienda.

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El analista señaló que este fenómeno no es exclusivo de Colombia, pues en distintas economías del mundo, los inversionistas suelen ajustar sus decisiones cuando perciben que un cambio de gobierno puede modificar las reglas de juego para las empresas, los impuestos, la inversión o el gasto público. "Los mercados intentan anticipar los efectos que podrían tener las políticas económicas de un próximo gobierno. Dependiendo de la visión que tengan sobre esas propuestas, ajustan sus posiciones y eso termina reflejándose en variables como el dólar, las acciones o la deuda pública", explicó Cubides.

Uno de los movimientos más visibles se presentó en el mercado cambiario. Tras conocerse los resultados de la primera vuelta, el dólar registró una caída superior a los 100 pesos frente al peso colombiano, ubicándose en niveles considerablemente inferiores a los observados durante semanas anteriores. De acuerdo con el economista, este comportamiento responde a la percepción de que podrían ingresar más recursos del exterior al país si los inversionistas consideran favorable el entorno económico futuro. Un mayor flujo de dólares en la economía incrementa la oferta de la divisa y, como consecuencia, reduce su precio.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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vgomezgo@caracoltv.com.co