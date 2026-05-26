Precio del dólar en Colombia hoy, 26 de mayo de 2026: Tasa Representativa del Mercado este martes

La cotización oficial del dólar en Colombia para este martes 26 de mayo de 2026 quedó establecida en $3.667,06, según la Tasa Representativa del Mercado (TRM) certificada por el Banco de la República.

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La nueva TRM presentó una reducción de $34,31 frente a la tasa anterior, equivalente a una caída de 0,93 %. Con este comportamiento, el precio de la divisa continúa mostrando movimientos descendentes durante los últimos días de mayo.

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De acuerdo con el registro oficial, el pasado 22 de mayo la TRM se ubicaba en $3.701,37, mientras que hace una semana estaba alrededor de $3.796,78. Esto significa que en los últimos siete días el dólar perdió cerca de $129 pesos en el mercado colombiano.



¿Cómo se ha comportado el dólar en los últimos 30 días?

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En el acumulado de los últimos 30 días, el dólar ha presentado movimientos mixtos. Hace un mes, la TRM se ubicaba en $3.573,30, lo que implica que en ese periodo la divisa ha subido aproximadamente $157,19, equivalente a un incremento cercano al 4,4%. Sin embargo, en la jornada más reciente se evidencia una corrección frente a los niveles alcanzados en la segunda mitad de mayo.

Si se amplía la referencia al inicio del año, la TRM promedio se ha situado en $3.757,08, lo que indica que el valor actual se encuentra ligeramente por debajo de ese promedio, con una diferencia de $26,59. En una perspectiva de doce meses, el dólar ha disminuido de forma más marcada, ya que en el mismo periodo del año anterior la TRM estaba en $4.172,76, lo que representa una caída de $442,27, equivalente a 10,6%.

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Durante los últimos días, la tendencia del dólar en Colombia ha sido catalogada como alcista, luego de varias jornadas consecutivas con incrementos en la cotización oficial. Aunque las variaciones diarias han sido moderadas, el acumulado mensual refleja un cambio importante frente al comportamiento que traía la moneda desde comienzos de año.

La evolución del dólar seguirá siendo clave durante las próximas semanas, especialmente para sectores relacionados con comercio exterior, turismo, importaciones y pagos internacionales. Mientras tanto, el mercado continuará atento a las decisiones económicas globales y al comportamiento de los inversionistas frente a los activos emergentes.

Precio del dólar en casas de cambio en Colombia

Ciudad

Precio de compra

Precio de venta

Bogotá D.C.

$ 3.610

$ 3.680

Medellín

$ 3.600

$ 3.740

Cali

$ 3.520

$ 3.650

Cartagena

$ 3.750

$ 3.980

Cúcuta

$ 3.640

$ 3.680

Pereira

$ 3.730

$ 3.800



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co