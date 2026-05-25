Resultados Super Astro Luna hoy, lunes 25 de mayo de 2026: números ganadores del último sorteo

El Super Astro Luna realiza este lunes 25 de mayo de 2026 una nueva jornada de sorteos que mantiene atentos a miles de apostadores en distintas regiones de Colombia. Este popular juego de azar continúa consolidándose gracias a su dinámica basada en números y signos zodiacales, una combinación que diariamente despierta expectativa entre quienes participan con la ilusión de acertar el resultado ganador.



La transmisión oficial del sorteo se realiza en horario nocturno y los resultados son publicados minutos después a través de operadores autorizados y plataformas digitales oficiales. Como ocurre en cada jornada, los jugadores permanecen atentos para verificar si la combinación seleccionada coincide con el número y el signo favorecidos.

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Resultados Super Astro Luna hoy, 25 de mayo de 2026

Una vez finalice el sorteo oficial de esta noche, estos serán los resultados correspondientes a la jornada:



Número ganador : 6738

: 6738 Signo zodiacal: Leo

Las autoridades recomiendan consultar los resultados únicamente mediante canales oficiales para evitar errores o posibles inconvenientes durante el proceso de reclamación de premios.

¿Cómo se juega Super Astro Luna?

La mecánica de este juego consiste en seleccionar un número de cuatro cifras entre el 0000 y el 9999 y escoger uno de los doce signos zodiacales disponibles.



Los participantes también deben definir el valor de la apuesta antes de realizar la jugada. Además, existe la posibilidad de utilizar la modalidad automática, en la que el sistema genera aleatoriamente tanto el número como el signo zodiacal.



Los signos disponibles son:



Aries

Tauro

Géminis

Cáncer

Leo

Virgo

Libra

Escorpio

Sagitario

Capricornio

Acuario

Piscis

No es obligatorio elegir el signo zodiacal correspondiente al signo personal del jugador.

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Horarios oficiales del Super Astro Luna

El Super Astro Luna realiza sorteos todos los días del año con diferentes horarios dependiendo de la jornada:



Lunes a viernes: 10:50 p.m.

10:50 p.m. Sábados: 10:42 p.m.

10:42 p.m. Domingos y festivos: 8:30 p.m.

Los resultados oficiales se conocen pocos minutos después de finalizar la transmisión autorizada.

Plan de premios del Super Astro Luna

Este juego cuenta con diferentes modalidades de pago dependiendo del nivel de coincidencia obtenido por el apostador.

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Entre los premios más destacados se encuentran:



4 cifras más signo zodiacal: paga 42.000 veces lo apostado.

3 cifras más signo zodiacal: paga 1.000 veces lo apostado.

2 cifras más signo zodiacal: paga 100 veces lo apostado.

Por ejemplo, un jugador que apueste $1.000 pesos y acierte la combinación completa podría recibir hasta $42 millones antes de impuestos y retenciones legales.

¿Cómo puede reclamar los premios?

Para reclamar cualquier premio es indispensable conservar el tiquete original en buen estado y sin alteraciones.

Generalmente, los jugadores deben presentar:



Documento de identidad válido.

Tiquete original sin tachaduras ni enmendaduras.

Formularios adicionales en premios de alto valor.

Los premios menores pueden cobrarse en puntos autorizados, mientras que montos superiores requieren procesos adicionales y validaciones ante los operadores oficiales.

Las autoridades recuerdan que los premios tienen un plazo máximo de un año para ser reclamados. Después de ese periodo, los recursos pasan al sistema de salud conforme a la normativa vigente sobre juegos de suerte y azar en Colombia.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co