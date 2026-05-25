Resultados Lotería de Cundinamarca del lunes 25 de mayo de 2026: números ganadores del último sorteo

La Lotería de Cundinamarca realiza este lunes 25 de mayo de 2026 una nueva jornada de sorteos que mantiene atentos a miles de apostadores en distintas regiones del país. La transmisión oficial se sigue a través de Canal 1 y mediante plataformas digitales como YouTube Live y Facebook Live.



Este tradicional juego de azar continúa consolidándose como uno de los más reconocidos de Colombia gracias a su trayectoria, su amplio plan de premios y las diferentes categorías adicionales que aumentan las posibilidades de obtener algún incentivo económico.

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Resultados de la Lotería de Cundinamarca hoy, 25 de mayo de 2026

Una vez finalice el sorteo oficial correspondiente a esta noche, estos serán los resultados de la jornada:



Número ganador : por definir

: por definir Serie: por definir

Las autoridades recomiendan consultar los resultados únicamente mediante canales oficiales y plataformas autorizadas para evitar errores o posibles inconvenientes durante el proceso de reclamación.

Premio mayor y plan de premios de la Lotería de Cundinamarca

La Lotería de Cundinamarca mantiene uno de los planes de premios más atractivos del país. Actualmente, el sorteo cuenta con un premio mayor de $10.000 millones de pesos, además de diferentes premios secos y aproximaciones.



Entre las categorías más destacadas se encuentran:



Premio mayor de $10.000 millones.

Balsa millonaria de $500 millones.

Tunjo de Oro de $300 millones.

Guaca secreta de $100 millones.

Premios adicionales de $50, $20 y $10 millones.

Asimismo, el plan de premios contempla aproximaciones y reintegros que permiten ampliar las posibilidades de ganar incluso sin acertar exactamente el número y la serie principal.



¿Cómo jugar la Lotería de Cundinamarca?

Para participar en este sorteo, los jugadores deben adquirir un billete o fracción autorizada que contiene un número de cuatro cifras y una serie específica.

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El objetivo principal consiste en acertar exactamente ambas combinaciones anunciadas durante el sorteo oficial. Los participantes pueden comprar el billete completo o únicamente una fracción, dependiendo del valor que deseen invertir.

Los billetes están disponibles mediante loteros tradicionales, distribuidores autorizados y plataformas digitales habilitadas para juegos de suerte y azar en Colombia.

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Horario del sorteo y transmisión oficial

La Lotería de Cundinamarca juega todos los lunes en horario nocturno. La transmisión oficial normalmente se realiza entre las 10:30 p. m. y las 11:15 p. m., dependiendo de la programación autorizada para cada jornada.

En caso de que el lunes coincida con un día festivo, el sorteo puede trasladarse al martes siguiente manteniendo el mismo horario habitual.

Cada jornada se desarrolla bajo medidas de control y supervisión que buscan garantizar la transparencia durante la extracción de los números ganadores.

¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Cundinamarca?

En caso de resultar ganador, es indispensable conservar el billete original en perfecto estado, sin tachaduras ni alteraciones, ya que este documento será requerido para cualquier proceso de validación.

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Los premios menores pueden cobrarse en puntos autorizados, mientras que los premios de mayor valor deben reclamarse directamente ante la entidad operadora de la lotería.

Generalmente, para reclamar un premio se requiere:



Billete original.

Documento de identidad.

Formularios adicionales en premios de alto valor.

Asimismo, las autoridades recuerdan que los premios de lotería tienen un plazo máximo de un año para ser reclamados. Después de ese tiempo, los recursos no cobrados son destinados al sistema de salud, de acuerdo con la normativa vigente sobre juegos de suerte y azar en Colombia.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co