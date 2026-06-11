Precio del dólar en Colombia hoy, jueves 11 de junio de 2026: TRM sigue por encima de los $3.500

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) para este jueves 11 de junio de 2026 fue certificada en $3.567,11 por dólar estadounidense, de acuerdo con los datos oficiales de la Superintendencia Financiera de Colombia. La cifra representa una disminución frente al valor registrado el día anterior y mantiene la tendencia de estabilidad observada durante las últimas semanas en el mercado cambiario nacional.

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La variación equivale a una caída cercana al 0,4%, reflejando un comportamiento relativamente estable dentro de un contexto de fluctuaciones limitadas. Aunque el dólar ha presentado cambios diarios, los movimientos observados en las últimas semanas han sido menores en comparación con los registrados durante otros períodos del año.

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La comparación anual muestra una diferencia aún más amplia. Hace doce meses, la tasa oficial alcanzaba los $4.190,90 por dólar, cifra que supera en más de $620 el valor vigente para esta jornada. En términos porcentuales, la disminución ronda el 14,9%, lo que evidencia una apreciación del peso colombiano frente a la moneda estadounidense durante el último año.

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Desde el inicio de 2026 también se registra una tendencia similar. El primero de enero la TRM era de $3.757,08, por lo que el nivel actual se encuentra aproximadamente $190 por debajo de ese punto de referencia. Esto significa que, en lo corrido del año, el dólar ha perdido más de un 5% de su valor frente al peso colombiano.

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¿Cómo se ha comportado el dólar en junio?

Los registros de los últimos días muestran que el dólar ha permanecido dentro de un rango relativamente estrecho. Entre el 2 y el 11 de junio, la TRM se ha movido principalmente entre los $3.560 y los $3.588 por dólar.

El 2 de junio la tasa fue de $3.560,24. Posteriormente registró variaciones graduales que la llevaron hasta niveles cercanos a los $3.588 durante la primera semana del mes. Desde entonces, el comportamiento ha sido de ligeros ajustes diarios, culminando con la cifra de $3.567,11 certificada para este jueves.

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Este desempeño ha llevado a que algunos observadores del mercado describan la tendencia reciente como lateral, es decir, sin movimientos bruscos al alza o a la baja. Aunque se presentan fluctuaciones diarias, estas no han sido suficientes para consolidar una tendencia fuerte en una sola dirección.

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Precio del dólar en casas de cambio en Colombia

Ciudad Precio de compra Precio de venta Bogotá D. C. $3,620 $3,710 Medellín $3,590 $3,730 Cali $3,550 $3,750 Cartagena $3,750 $3.980 Cúcuta $3,630 $3,700 Pereira $3,730 $3.800

¿Elecciones presidenciales influyen en el comportamiento del dólar en Colombia?

La jornada electoral del pasado domingo redefinió el panorama político colombiano de cara a la segunda vuelta presidencial y también generó una respuesta inmediata en los mercados financieros. Según explicó David Cubides, economista jefe del Banco de Occidente, aunque en Colombia históricamente las elecciones no provocaban cambios tan marcados en los activos financieros, en esta ocasión la reacción ha sido más evidente debido a la incertidumbre y a las expectativas que existen sobre las propuestas económicas de los candidatos que continúan en la contienda.

El analista señaló que este fenómeno no es exclusivo de Colombia, pues en distintas economías del mundo, los inversionistas suelen ajustar sus decisiones cuando perciben que un cambio de gobierno puede modificar las reglas de juego para las empresas, los impuestos, la inversión o el gasto público. "Los mercados intentan anticipar los efectos que podrían tener las políticas económicas de un próximo gobierno. Dependiendo de la visión que tengan sobre esas propuestas, ajustan sus posiciones y eso termina reflejándose en variables como el dólar, las acciones o la deuda pública", explicó Cubides.

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Uno de los movimientos más visibles se presentó en el mercado cambiario. Tras conocerse los resultados de la primera vuelta, el dólar registró una caída superior a los 100 pesos frente al peso colombiano, ubicándose en niveles considerablemente inferiores a los observados durante semanas anteriores. De acuerdo con el economista, este comportamiento responde a la percepción de que podrían ingresar más recursos del exterior al país si los inversionistas consideran favorable el entorno económico futuro. Un mayor flujo de dólares en la economía incrementa la oferta de la divisa y, como consecuencia, reduce su precio.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

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vgomezgo@caracoltv.com.co