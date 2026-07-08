Precio del dólar en Colombia sigue por encima de los $3.300 hoy: cómo está la TRM este 8 de julio

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) para este miércoles 8 de julio de 2026 fue fijada en $3.335,50 por dólar, de acuerdo con la certificación de la Superintendencia Financiera de Colombia. La nueva cotización representa una disminución de $15,18 frente a la jornada anterior y consolida el comportamiento descendente que ha mostrado la divisa durante las últimas semanas.

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Comparado con la TRM del martes 7 de julio, cuando el valor se ubicó en $3.350,68, la moneda estadounidense registró un descenso de $15,18, equivalente a una variación negativa del 0,45 %. Aunque el ajuste diario es moderado, hace parte de una tendencia que se ha venido consolidando desde comienzos del año. Hace una semana la tasa se encontraba alrededor de $3.440,83, mientras que hace un mes la cotización alcanzaba $3.588,09, lo que refleja una reducción de $252,59 en ese periodo.

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¿Cómo se ha comportado el precio del dólar en Colombia este año?

La diferencia es aún mayor al revisar el comportamiento desde el inicio del año. El primero de enero la TRM se encontraba en 3.757,08 pesos, por lo que el descenso acumulado supera los 422 pesos, equivalente a una reducción del 11,24%. En términos anuales, la variación también resulta significativa. Hace doce meses el dólar se cotizaba en 3.974,37 pesos, mientras que la tasa vigente es 639,44 pesos inferior, lo que representa una disminución del 16,09%.

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En las casas de cambio también se observaron diferencias frente a la tasa oficial. Los precios de compra y venta variaron según la ciudad y el establecimiento, aunque el promedio nacional mostró una compra cercana a 3.388,89 pesos y una venta alrededor de 3.516,67 pesos por dólar. Estas cifras son de referencia y pueden cambiar durante la jornada dependiendo de la oferta y la demanda de divisas.

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De acuerdo con el comportamiento observado durante las últimas semanas, la tendencia de la TRM continúa siendo bajista. La reducción sostenida del precio del dólar frente al peso colombiano ha marcado gran parte del último mes, aunque en algunas jornadas se han presentado incrementos puntuales como el registrado este martes.

Precio del dólar por ciudades

Para los colombianos que requieren realizar transacciones en efectivo, el panorama en las casas de cambio varía significativamente según la ubicación geográfica. A continuación, presentamos los valores de referencia para las principales ciudades del país según el portal especializado Dolar Hoy:

Bogotá D.C.: La capital presenta un precio de compra de $3.520. Para el cierre de este reporte, no se registran valores de venta promedio en esta plaza.

La capital presenta un precio de compra de $3.520. Para el cierre de este reporte, no se registran valores de venta promedio en esta plaza. Medellín: En la capital antioqueña, los ciudadanos pueden vender sus dólares a un precio de $3.490 y comprarlos a $3.630.

En la capital antioqueña, los ciudadanos pueden vender sus dólares a un precio de $3.490 y comprarlos a $3.630. Cali: La "Sucursal del Cielo" reporta una de las tasas de compra más bajas entre las ciudades principales con $3.400, mientras que la venta se sitúa en $3.680.

La "Sucursal del Cielo" reporta una de las tasas de compra más bajas entre las ciudades principales con $3.400, mientras que la venta se sitúa en $3.680. Cartagena: La ciudad heroica registra los valores más altos de la muestra, con una compra de $3.750 y una venta que alcanza los $3.980.

En ciudades fronterizas como Cúcuta, la moneda se negocia con un margen mucho más estrecho, con compra a $3.400 y venta a $3.460. Mientras el dólar fluctúa, el país avanza en su infraestructura de pagos. El sistema Bre-B, liderado por el Banco de la República, ya reporta más de 108 millones de llaves registradas, facilitando la digitalización de la economía y ofreciendo alternativas a las transacciones en efectivo que tradicionalmente dependen de la tasa de cambio física.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co