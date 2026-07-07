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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / La inflación interanual de Colombia en junio subió al 6,14 %: esto dijo el DANE

La inflación interanual de Colombia en junio subió al 6,14 %: esto dijo el DANE

En lo corrido de 2026 la inflación acumuló una variación del 4,77 %, superior al 3,74 % registrado en el primer semestre del año pasado.

Por: EFE
Actualizado: 7 de jul, 2026
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Inflación en Colombia
Inflación -
Foto: Archivo

La inflación interanual de Colombia fue del 6,14 % en junio, una subida de 1,32 puntos porcentuales frente al 4,82 % registrado en el mismo mes de 2025, informó este martes el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Además, en lo corrido de 2026 la inflación acumuló una variación del 4,77 %, superior al 3,74 % registrado en el primer semestre del año pasado.

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El comportamiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) "se explicó principalmente por la variación anual de las divisiones de Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Alimentos y bebidas no alcohólicas", señaló el DANE. La mayor variación interanual correspondió a Restaurantes y hoteles, con un 9,59 %, seguida por Salud (8,39 %), Educación (7,57 %), Bebidas alcohólicas y tabaco (7,02 %) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (6,83 %). En contraste, las menores variaciones fueron las de Prendas de vestir y calzado (2,98 %) y Recreación y cultura (3,92 %).

Por otra parte, el DANE reveló que la inflación mensual de junio fue del 0,39 %. Las mayores variaciones mensuales se presentaron en Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,67 %) y Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,52 %), mientras que Información y comunicación fue la única división que registró una variación negativa, con -0,02 %.

En el primer semestre del año, el comportamiento del IPC estuvo explicado principalmente por las divisiones de Alimentos y bebidas no alcohólicas y Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles. La mayor variación acumulada entre enero y junio correspondió a Alimentos y bebidas no alcohólicas (6,55 %), seguida por Restaurantes y hoteles (6,43 %), Educación (5,90 %) y Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (5,59 %). En contraste, Prendas de vestir y calzado registró el menor incremento, con 2,39 %.

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EFE

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