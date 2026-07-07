Resultados de la Lotería de la Cruz Roja hoy, martes 7 de julio de 2026: números ganadores

La Lotería de la Cruz Roja realiza este martes 7 de julio de 2026 una nueva edición de su tradicional sorteo semanal, uno de los juegos de azar con mayor trayectoria en Colombia. Como cada martes, la jornada reúne la atención de quienes adquirieron un billete o una fracción y esperan conocer la combinación ganadora del premio mayor, así como los demás premios contemplados en el plan oficial.



El proceso se desarrolla bajo los protocolos establecidos para garantizar la transparencia del sorteo. Una vez finaliza la extracción, la entidad publica los resultados oficiales a través de sus canales autorizados para que los participantes puedan verificar si su billete resulta favorecido.

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Las autoridades recomiendan consultar la información únicamente mediante los medios oficiales y conservar el billete en buen estado hasta confirmar el resultado definitivo.

Resultados de la Lotería de la Cruz Roja del 7 de julio de 2026

Concluido el sorteo correspondiente a este martes, estos son los resultados oficiales:



Premio mayor: Por definir

Por definir Serie: Por definir

Además del premio mayor, la entidad publica posteriormente el listado completo de premios secos, aproximaciones y demás categorías incluidas en el plan de premios vigente.



Antes de iniciar cualquier trámite de reclamación, es importante verificar cuidadosamente que tanto el número como la serie del billete coincidan exactamente con los resultados oficiales anunciados por la organización.



¿Cómo funciona la Lotería de la Cruz Roja?

La mecánica de este sorteo consiste en adquirir un billete completo o una fracción autorizada, cada uno identificado con un número de cuatro cifras y una serie de tres dígitos.

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Para obtener el premio mayor es necesario acertar exactamente ambas combinaciones en el mismo orden en que son anunciadas durante la extracción oficial. El plan de premios también contempla diferentes categorías adicionales, entre ellas premios secos y aproximaciones, que amplían las posibilidades de obtener un reconocimiento económico.

Los billetes pueden adquirirse a través de distribuidores y puntos de venta autorizados en diferentes regiones del país.

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¿Cuándo juega la Lotería de la Cruz Roja?

La Lotería de la Cruz Roja realiza sus sorteos todos los martes en horario nocturno. En caso de que la fecha coincida con un día festivo, la programación puede ajustarse de acuerdo con las disposiciones de la entidad organizadora.

Una vez concluye la transmisión oficial, los resultados son divulgados mediante los canales institucionales para facilitar la consulta de la combinación ganadora y del listado completo de premios.

Premio mayor y plan de premios

Uno de los principales atractivos de este sorteo es su estructura de premios, encabezada por un premio mayor de 10.000 millones de pesos, además de diferentes premios secos y aproximaciones establecidos en el plan oficial.

La publicación completa de los resultados permite conocer las distintas categorías de premiación y verificar si algún billete resulta favorecido en cualquiera de ellas.

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¿Cómo reclamar un premio?

Si el número y la serie de su billete coinciden con los resultados oficiales, el primer paso es conservar el documento original en perfecto estado. El billete es el único documento válido para realizar cualquier proceso de reclamación, por lo que no debe presentar tachaduras, roturas, alteraciones o deterioro.

Generalmente, para efectuar el cobro será necesario presentar el billete original junto con el documento de identidad vigente. Dependiendo del valor del premio, la reclamación podrá realizarse ante distribuidores autorizados o directamente en las oficinas de la entidad, cumpliendo los requisitos establecidos para cada caso.

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Asimismo, los premios están sujetos a las retenciones tributarias y al impuesto por ganancias ocasionales contemplados en la legislación colombiana.

Las autoridades recuerdan que los premios cuentan con un plazo legal de un año para ser reclamados. Una vez vence ese término, el derecho al cobro expira. También aconsejan evitar compartir fotografías completas del billete en redes sociales o aplicaciones de mensajería y verificar siempre los resultados mediante los canales oficiales para prevenir posibles fraudes.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co