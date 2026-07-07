Resultados de la Lotería de la Cruz Roja y Huila hoy, martes 7 de julio de 2026: números ganadores

Este martes 7 de julio de 2026 se realizan los sorteos semanales de la Lotería de la Cruz Roja y la Lotería del Huila, dos de los juegos de suerte y azar con mayor tradición en Colombia. Como ocurre cada semana, ambas entidades llevan a cabo la extracción del premio mayor bajo procedimientos de supervisión y control, con el propósito de garantizar la transparencia durante toda la jornada.



Una vez concluyen los sorteos, los operadores publican los resultados oficiales para que quienes adquirieron un billete o una fracción puedan verificar si la combinación registrada coincide con la anunciada. Además del premio mayor, cada lotería divulga el listado de premios secos y demás categorías contempladas en su respectivo plan de premios.

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Las autoridades recomiendan consultar la información únicamente a través de los canales oficiales y conservar el billete en buen estado hasta confirmar si obtuvo alguno de los premios disponibles.

Lotería de la Cruz Roja

Finalizado el sorteo correspondiente a este martes, estos son los resultados oficiales:



Premio mayor: Por definir

Por definir Serie: Por definir

La entidad publica posteriormente el listado completo de premios secos, aproximaciones y demás categorías incluidas en el plan oficial de premios.



Lotería del Huila

Concluida la extracción semanal, estos son los resultados oficiales:



Número ganador: Por definir

Por definir Serie: Por definir

Además del premio mayor, la Lotería del Huila divulga las demás categorías de premiación previstas para esta edición del sorteo.



Antes de iniciar cualquier trámite de reclamación, es importante revisar cuidadosamente que tanto el número como la serie impresos en el billete coincidan exactamente con los resultados oficiales anunciados por cada entidad.

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¿Cómo funcionan estas loterías?

La Lotería de la Cruz Roja y la Lotería del Huila operan bajo un sistema similar. Para participar es necesario adquirir un billete completo o una fracción autorizada, identificados con un número de cuatro cifras y una serie específica.

Para obtener el premio mayor es indispensable acertar exactamente ambas combinaciones en el mismo orden en que son anunciadas durante el sorteo. Adicionalmente, los planes de premios contemplan diferentes categorías, entre ellas premios secos y aproximaciones, que permiten reconocer otros billetes favorecidos.

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Los billetes pueden adquirirse mediante distribuidores y puntos de venta autorizados en distintas regiones del país.

¿Cómo reclamar un premio?

Si el billete resulta favorecido, es fundamental conservarlo en perfecto estado. El billete original es el único documento válido para realizar el proceso de reclamación, por lo que no debe presentar alteraciones, tachaduras, roturas o deterioro.

Generalmente, para reclamar un premio se requiere presentar el billete original y el documento de identidad vigente. En el caso de premios de mayor cuantía, también será necesario cumplir con los procedimientos y requisitos establecidos por cada entidad.

Los premios de menor valor suelen reclamarse mediante distribuidores autorizados, mientras que los montos superiores deben tramitarse directamente en las oficinas de la lotería correspondiente.

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Asimismo, los premios están sujetos a las retenciones tributarias y al impuesto por ganancias ocasionales previstos en la legislación colombiana.

Las autoridades recuerdan que existe un plazo legal de un año para reclamar cualquier premio. Una vez vence ese término, el derecho al cobro expira. También recomiendan proteger el billete de la humedad, evitar compartir fotografías completas del documento y verificar siempre el número y la serie mediante los canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co