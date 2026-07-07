Resultados de la Lotería del Huila hoy, martes 7 de julio de 2026: número ganador del último sorteo

La Lotería del Huila realiza este martes 7 de julio de 2026 una nueva edición de su sorteo semanal, uno de los juegos de suerte y azar con mayor tradición en Colombia. Como ocurre cada semana, la jornada se desarrolla bajo los protocolos de control y supervisión establecidos para garantizar la transparencia durante la extracción del premio mayor y de las demás categorías contempladas en el plan oficial de premios.



Una vez concluye el sorteo, la entidad publica los resultados oficiales a través de sus canales autorizados para que quienes adquirieron un billete puedan verificar si la combinación registrada coincide con la anunciada durante la transmisión. Las autoridades recuerdan que la consulta de los resultados debe realizarse únicamente mediante medios oficiales y recomiendan conservar el billete en buen estado hasta confirmar si obtuvo alguno de los premios disponibles.

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Resultados de la Lotería del Huila del 7 de julio de 2026

Finalizado el sorteo correspondiente a este martes, estos son los resultados oficiales de la jornada:



Número ganador: POR DEFINIR

Serie: POR DEFINIR

Además del premio mayor, la entidad divulga posteriormente el listado de premios secos, aproximaciones y demás categorías contempladas en el plan oficial de premios. Antes de iniciar cualquier trámite de reclamación, es importante revisar cuidadosamente que tanto el número como la serie impresos en el billete coincidan exactamente con la información oficial publicada por la Lotería del Huila.

Plan de premios de la Lotería del Huila

La Lotería del Huila mantiene una estructura de premiación encabezada por un premio mayor de 2.000 millones de pesos, además de diferentes categorías complementarias que amplían las posibilidades de obtener un premio.



Dentro del plan oficial también se incluyen:



Premios secos de diferentes cuantías.

de diferentes cuantías. Premios especiales .

. Aproximaciones .

. Otras modalidades de premiación establecidas por la entidad.

La publicación oficial de resultados permite conocer el listado completo de billetes favorecidos en cada una de estas categorías.

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¿Cómo participar en la Lotería del Huila?

Para participar es necesario adquirir un billete oficial, el cual está identificado con un número de cuatro cifras y una serie determinada.

Los participantes pueden comprar el billete completo o una fracción autorizada, según la modalidad disponible. Para obtener el premio mayor es indispensable acertar exactamente tanto el número como la serie anunciados durante el sorteo. La comercialización de los billetes se realiza mediante distribuidores autorizados y puntos de venta habilitados en distintas regiones del país.

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¿Cuándo juega la Lotería del Huila?

La Lotería del Huila realiza sus sorteos todos los martes en horario nocturno.

Una vez finaliza la extracción y concluye el proceso de validación, los resultados oficiales son publicados por la entidad a través de sus canales autorizados para facilitar la consulta de la combinación ganadora y del plan completo de premios. Las autoridades insisten en verificar la información únicamente mediante medios oficiales para evitar errores durante el proceso de validación.

¿Cómo reclamar un premio?

Si el billete resulta favorecido, es fundamental conservarlo en perfecto estado. El billete original es el único documento válido para iniciar el proceso de reclamación, por lo que no debe presentar tachaduras, alteraciones, roturas o deterioro.

Generalmente, para efectuar el cobro se requiere presentar:

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El billete original .

. El documento de identidad vigente .

. La documentación adicional exigida cuando se trate de premios de mayor cuantía.

Los premios de menor valor suelen reclamarse en los puntos autorizados, mientras que las sumas superiores deben gestionarse directamente ante la entidad operadora, siguiendo los procedimientos establecidos. Asimismo, los premios obtenidos en juegos de suerte y azar están sujetos a las retenciones tributarias y al impuesto por ganancias ocasionales previstos en la legislación colombiana.

Las autoridades recuerdan que existe un plazo legal de un año para reclamar cualquier premio. Una vez vence ese término, el derecho al cobro expira. También recomiendan proteger el billete de la humedad, evitar compartir fotografías completas del documento y revisar cuidadosamente el número y la serie antes de iniciar cualquier trámite.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co