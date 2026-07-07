Resultados de Caribeña Noche hoy, martes 7 de julio de 2026: números ganadores del último sorteo

La Caribeña Noche realiza este martes 7 de julio de 2026 una nueva edición de su sorteo diario, una de las modalidades de chance que se juega de manera permanente en Colombia. Como ocurre cada noche, el operador desarrolla la extracción bajo los protocolos de supervisión establecidos para garantizar la transparencia del proceso y la correcta divulgación de los resultados oficiales.



Al finalizar el sorteo, quienes registraron una jugada podrán verificar si la combinación elegida coincide con el número ganador anunciado por el operador. Los resultados son publicados a través de los canales oficiales, donde también se encuentra disponible la información necesaria para validar cualquier premio.

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Las autoridades recuerdan que la consulta de los resultados debe realizarse únicamente mediante fuentes autorizadas y recomiendan conservar el comprobante original en buen estado, ya que constituye el único documento válido para reclamar un premio.

Resultados de Caribeña Noche del 7 de julio de 2026

Una vez concluya la extracción correspondiente a este martes, estos serán los resultados oficiales de la jornada:



Número ganador: 2313

2313 Quinta cifra: 2

Antes de iniciar cualquier proceso de reclamación, es importante revisar cuidadosamente que las cuatro cifras registradas en el comprobante coincidan exactamente con la combinación oficial divulgada por el operador.



¿Cómo funciona Caribeña Noche?

Caribeña Noche pertenece a la modalidad de apuestas permanentes o chance. Para participar, cada persona selecciona una combinación de cuatro cifras entre el 0000 y el 9999 y define el valor de la apuesta antes de registrarla en un punto de venta autorizado o mediante las plataformas habilitadas.



Durante el sorteo también se obtiene una quinta cifra, utilizada en determinadas modalidades del juego. El premio dependerá tanto del tipo de apuesta realizada como de la cantidad de cifras acertadas.

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Al finalizar el proceso, el operador publica los resultados oficiales para facilitar la consulta de la combinación ganadora.

¿A qué hora juega Caribeña Noche?

La Caribeña Noche se juega todos los días del año, incluidos domingos y festivos. Habitualmente, de lunes a sábado la extracción se realiza a las 10:30 p.m. mientras que los domingos y estivos juega a las 8:30 p.m.

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Una vez concluye el sorteo, los resultados son divulgados a través de los canales oficiales para que los participantes puedan verificar rápidamente la información.

Plan de premios de Caribeña Noche

El esquema de pagos contempla diferentes categorías de premiación según la modalidad de juego registrada y el nivel de acierto obtenido.

Entre las principales modalidades se encuentran:



Cuatro cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

Cuatro cifras combinado: entrega 308 veces el valor de la apuesta.

Tres cifras directo: paga 400 veces el monto jugado.

Tres cifras combinado: entrega 83 veces el valor registrado.

Dos cifras (pata): paga 50 veces el monto apostado.

Una cifra (uña): entrega cinco veces el valor de la apuesta.

El valor final del premio dependerá del dinero registrado en el comprobante y de la modalidad elegida al momento de efectuar la jugada.

¿Cómo reclamar un premio?

Si el número registrado coincide con el resultado oficial, será indispensable conservar el comprobante original sin alteraciones.

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Generalmente, para efectuar el cobro se requiere:



Presentar el comprobante original en buen estado.

Documento de identidad vigente.

Cumplir con los requisitos establecidos para premios de mayor cuantía.

Los premios de menor valor suelen pagarse en los puntos autorizados por el operador, mientras que las sumas superiores deben tramitarse directamente ante las oficinas correspondientes. Asimismo, los premios están sujetos a las retenciones tributarias y al impuesto por ganancias ocasionales establecidos en la legislación colombiana.

Recomendaciones para verificar los resultados

Antes de iniciar cualquier trámite, se recomienda comparar cuidadosamente el número ganador, la quinta cifra y la modalidad registrada en el comprobante con la información oficial publicada por el operador.

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El comprobante original es el único documento válido para reclamar un premio, por lo que debe conservarse en perfecto estado y evitar compartir fotografías completas del documento en redes sociales o aplicaciones de mensajería.

Finalmente, las autoridades recuerdan que los premios cuentan con un plazo legal de un año para ser reclamados. Una vez vencido ese término, el derecho al cobro expira conforme a la normativa vigente sobre juegos de suerte y azar en Colombia.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co