Precio del dólar hoy 4 de febrero de 2026 en Colombia: TRM sigue cayendo

Este 4 de febrero de 2026, el precio del dólar en Colombia, medido por la Tasa Representativa del Mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera, se ubica en $3.622,00 por dólar. Ese es el valor que rige para operaciones cambiarias, contables y contractuales durante la jornada de este miércoles.

La cifra confirma la continuidad del movimiento que se ha impuesto desde finales de enero. Frente al martes 3 de febrero de 2026, cuando la TRM fue de $3.628,16, el dólar registró una caída diaria de $6,16, equivalente a una variación de –0,17%. Es la segunda sesión consecutiva con retrocesos, después de la fuerte corrección observada a comienzos de la semana, que ya había llevado la tasa por debajo de $3.650.



La comparación diaria deja ver un mercado sin rebotes relevantes en el corto plazo. El ajuste de este miércoles es menor al del martes, cuando la TRM bajó $42,31 frente al lunes 2 de febrero, pero mantiene la dirección predominante. En apenas dos jornadas, el dólar perdió $48,47, un descenso acumulado cercano al 1,32 % en un lapso de 48 horas. Si el contraste se hace con el inicio de 2026, el movimiento es más amplio y cuantificable. El 1 de enero de 2026, la TRM se fijó en $3.757,08 por dólar. Con el valor de hoy, la tasa ha retrocedido $135,08 en lo corrido del año, lo que representa una variación acumulada de –3,6 % en apenas poco más de un mes de negociación cambiaria.



Precio del dólar en casas de cambio

Ciudad Precio de compra (COP/USD) Precio de venta (COP/USD) Bogotá D. C. $ 3.580 $ 3.700 Medellín $ 3.540 $ 3.690 Cali $ 3.600 $ 3.740 Cartagena $ 3.750 $ 3.980 Cúcuta $ 3.600 $ 3.650 Pereira $ 3.730 $ 3.800

¿Qué esperar del dólar para la semana del 2 al 6 de febrero de 2026?

Rodrigo Lama, chief business officer de la fintech latinoamericana Global66, compartió con Noticias Caracol cuál es su análisis respecto al comportamiento del dólar para esta semana: "De cara al cierre de la semana, el mercado se mantiene en una fase de ajuste táctico tras el fuerte rally observado en activos de riesgo y monedas emergentes durante las semanas previas. La corrección reciente en commodities y el rebote del dólar reflejan un reordenamiento de expectativas, donde el foco vuelve a centrarse en la trayectoria del mercado laboral estadounidense y en cuánto tiempo la Reserva Federal podría mantener una política monetaria restrictiva. A este escenario se suma un contexto geopolítico aún frágil, con tensiones latentes en Medio Oriente que podrían introducir episodios adicionales de volatilidad en los próximos días".

El experto agrega que "en un escenario favorable para el dólar, si los datos de empleo en Estados Unidos sorprenden al alza, particularmente en creación de empleo, crecimiento salarial y reducción de la tasa de desempleo, el mercado podría reforzar la narrativa de una economía aún resiliente. En este escenario, se consolidaría la expectativa de tasas de interés más altas por más tiempo, impulsando un nuevo tramo de fortaleza del dólar. Como consecuencia, los commodities podrían extender su corrección bajista y las monedas emergentes verían presiones adicionales. En este contexto, el USD/COP podría volver a testear niveles cercanos a $3.700, reflejando una pausa en el rally de las monedas emergentes".

"Por el contrario, si las cifras laborales confirman una desaceleración gradual, el mercado retomaría la visión de un ajuste monetario más cercano, debilitando nuevamente al dólar. Este escenario favorecería un rebote en los commodities y un retorno de flujos hacia activos emergentes. En este escenario, el USD/COP encontraría espacio para extender su caída hacia la zona de $3.580”, puntualizó.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL