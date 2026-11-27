El dólar en Colombia se mantiene por encima de los $3.600 este viernes 27 de noviembre de 2026. La Tasa Representativa del Mercado (TRM) se ubicó en $3.630,89, lo que representa un incremento de $38,86 frente al valor registrado en la jornada anterior, equivalente a una variación positiva del 1,08 %. De acuerdo con la información publicada por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), esta cotización tiene vigencia entre el jueves 26 y el viernes 27 de noviembre. El comportamiento reciente de la divisa muestra una tendencia al alza durante la última semana, con un aumento superior a los $200 frente al precio registrado siete días atrás.



¿Cómo se ha comportado el dólar durante la última semana?

El comportamiento de la TRM en Colombia refleja un avance importante de la moneda estadounidense en los últimos días. El viernes 20 de noviembre, la tasa se ubicaba en $3.415,10; para el lunes 23 había subido a $3.461,92 y el martes 24 alcanzó los $3.505,92. La tendencia continuó durante las siguientes jornadas. El miércoles 25 de noviembre, la cotización llegó a $3.592,03 y para el jueves 26 y viernes 27 se estableció en $3.630,89. Estos son los valores registrados durante la semana:



Fecha

TRM

Viernes 20 de noviembre

$3.415,10

Sábado 21 de noviembre

$3.461,92

Domingo 22 de noviembre

$3.461,92

Lunes 23 de noviembre

$3.461,92

Martes 24 de noviembre

$3.505,92

Miércoles 25 de noviembre

$3.592,03

Jueves 26 de noviembre

$3.630,89

Viernes 27 de noviembre

$3.630,89



Precio del dólar en casas de cambio este viernes 27 de noviembre

Quienes necesitan comprar dólares en efectivo o venderlos en Colombia deben tener en cuenta que las casas de cambio manejan precios diferentes a la TRM. Además, cada establecimiento puede modificar sus tarifas según la oferta y demanda de divisas. De acuerdo con las cotizaciones de referencia publicadas por Dólar Hoy para el viernes 27 de noviembre, estos son los valores por ciudad:



Ciudad

Compra

Venta

Bogotá

$3.420

$3.520

Medellín

$3.540

$3.660

Cali

$3.300

$3.550

Cartagena

$3.750

$3.980



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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