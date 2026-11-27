Llegó el día que muchos en Colombia esperaban: el Black Friday, una jornada de grandes descuentos, donde muchos aprovechan comprar regalos para navidad y distintas ofertas. Por eso, varias academias y plataformas de enseñanza de idiomas publicaron descuentos para sus cursos de inglés, con beneficios que van desde rebajas en mensualidades hasta paquetes de horas de clase y programas virtuales. Las promociones tienen condiciones diferentes según la institución, la modalidad de estudio y el número de ciclos o meses contratados. Además, algunas permiten comprar durante noviembre y utilizar las clases a lo largo de 2027.

Y aunque esta fecha es tradicionalmente asociada al comercio electrónico y a la venta de tecnología, ropa y electrodomésticos, también es una oportunidad para aprovechar las ofertas en el sector educativo, que por medio de descuentos buscan facilitar el acceso a la formación académica, especialmente en áreas de alta demanda como el aprendizaje de inglés. Las instituciones y plataformas que participan en esta temporada de descuentos ofrecen modalidades presenciales, virtuales o mixtas.

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¿Cuáles son los cursos que tienen descuentos en Black Friday?

Colombo Americano

El Centro Colombo Americano de Bogotá tiene descuentos para sus programas intensivos, tanto presenciales como virtuales. El porcentaje depende de la cantidad de ciclos que se paguen por anticipado. Para los cursos intensivos presenciales, las condiciones son las siguientes:



Pago de cuatro ciclos: 15% de descuento.

Pago de ocho ciclos: 20% de descuento.

Pago de 12 ciclos: 25% de descuento.

En la modalidad intensiva virtual, los beneficios aumentan:



Pago de cuatro ciclos: 20% de descuento.

Pago de ocho ciclos: 25% de descuento.

Pago de 12 ciclos: 30% de descuento.

La institución también tiene descuentos para los programas semiintensivos presenciales y virtuales. En estos casos, la rebaja se establece según la cantidad de ciclos adquiridos: $250.000 por uno, $500.000 por dos, $750.000 por tres y $1.000.000 por cuatro ciclos. De acuerdo con los términos de la campaña, la promoción estará disponible hasta el 30 de noviembre de 2026. Los ciclos intensivos pueden adquirirse para comenzar desde diciembre de este año y durante 2027, mientras que los semiintensivos corresponden a ciclos de 2027.



American School Way

American School Way anunció una promoción de Black Days con un descuento del 80% para estudiar inglés con profesores nativos. La campaña estará disponible entre el 27 y el 30 de noviembre de 2026 y aplica en sus sedes de Bogotá, Medellín, Itagüí, Mosquera, Soacha, Manizales, Villavicencio y Cali. La institución señala que la promoción está sujeta a términos y condiciones, por lo que los interesados deben consultar los requisitos y el precio final del programa antes de realizar la matrícula.



Smart ofrece 75 % de descuento en cursos de inglés

Smart Academia de Idiomas también se sumó a las promociones de Black Friday con un descuento del 75 % en sus cursos de inglés. La campaña contempla sus programas de formación y las modalidades presencial y virtual. La academia cuenta con alternativas como Smart Flex, Smart Online y Smart Mix. Los interesados deben consultar directamente las condiciones de contratación para conocer los programas a los que aplica el descuento, así como los precios finales y la vigencia de la oferta.



Open English

Por su parte, Open English publicó una campaña de Black Friday con descuentos de hasta el 75%. Su oferta incluye acceso a clases en vivo, disponibilidad de sesiones durante las 24 horas y herramientas de aprendizaje con profesores y tutores de inteligencia artificial. Sin embargo, el descuento anunciado corresponde al porcentaje máximo de la campaña. Los interesados deben consultar directamente el valor final de la suscripción y las condiciones aplicables a las compras individuales en Colombia.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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