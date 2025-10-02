En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
FLOTILLA GLOBAL SUMUD
JANE GOODALL
PEQUEÑO J
GUNS N' ROSES
JAMES RODRÍGUEZ
CHAMPIONS LEAGUE
COLOMBIA SUB-20

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Precio del dólar hoy, jueves 2 de octubre de 2025, en Colombia: así va la TRM hoy

Precio del dólar hoy, jueves 2 de octubre de 2025, en Colombia: así va la TRM hoy

Si se compara el valor de hoy con el mismo día de la semana anterior, 25 de septiembre, se observa un aumento en el precio del dólar de $8,74 pesos, equivalente a una variación semanal de +0,23%.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 2 de oct, 2025
Comparta en:
Precio del dólar hoy, jueves 2 de octubre de 2025, en Colombia
Precio del dólar hoy, jueves 2 de octubre de 2025, en Colombia -
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad