Precio del dólar hoy, martes 16 de septiembre de 2025, en Colombia: TRM debajo de los $3.900

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) en Colombia para este martes, 16 de septiembre de 2025, fue fijada en $3.897,57 por dólar estadounidense. Este valor representa una disminución frente al registrado el lunes 15 de septiembre, cuando la TRM se ubicó en $3.906,24. La variación diaria fue de $-8,67, lo que equivale a una reducción del 0,22%.

Este comportamiento mantiene la tendencia descendente observada en las últimas semanas, en las que el dólar ha retrocedido de manera constante frente al peso colombiano. La cotización actual se encuentra por debajo del umbral de los $3.900, nivel que no se alcanzaba desde junio de 2024. La TRM del lunes 15 de septiembre fue de $3.906,24, por lo que el valor de hoy representa una caída de $8,67. En términos porcentuales, esta variación equivale a -0,22 %, lo que indica una leve apreciación del peso colombiano frente al dólar en la jornada más reciente.

Desde el inicio de septiembre, el dólar ha mostrado una trayectoria descendente. El 1 de septiembre, la TRM se ubicaba en $4.018,41, mientras que hoy, 16 de septiembre, se encuentra en $3.897,57. Esto representa una disminución acumulada de $120,84, equivalente a una variación de -3,01 % en lo que va del mes.

Precio del dólar en casas de cambio en Colombia el 16 de septiembre de 2025

Compra Venta Bogotá D.C. $3.940 $4.020 Medellín $3.790 $3.960 Cali $3.800 $3.980 Cartagena $3.750 $3.980 Cúcuta $4.250 $3.940 Pereira $3.730 $3.800

Comportamiento del dólar en agosto de 2025

Durante el mes de agosto de 2025, el precio dólar presentó una caída significativa. La Tasa Representativa del Mercado inició el mes en $4.186,71 el viernes 1 de agosto y cerró en $4.018,41 el domingo 31 de agosto. Esta variación representa una disminución de $168,30, equivalente a un descenso del 4,02% en el valor de la divisa frente al peso colombiano. El promedio de la TRM durante agosto fue de $4.047,41, con un valor mínimo de $4.008,70 registrado el 23 de agosto y un valor máximo de $4.186,71 al inicio del mes. La mediana se ubicó en $4.034,74, lo que indica que la mayoría de los días la TRM estuvo por debajo de ese valor. El comportamiento del dólar en agosto reflejó una baja volatilidad, con una desviación estándar de $43,31 y un coeficiente de variación de 1,07%.



El euro sube y supera los 1,1750 dólares

El euro subió este lunes y superó los 1,1750 dólares antes de la reunión de la Reserva Federal (Fed) y pese a que la agencia de medición de riesgo Fitch bajó la calificación de Francia. El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1755 dólares, frente a los 1,1719 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.



El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1766 dólares. Fitch rebajó la clasificación de la deuda de Francia una nota a A+, notable alto y su nivel más bajo registrado, debido a su situación política días después del nombramiento de Sébastien Lecornu como primer ministro, el sexto en los últimos cinco años.

El impacto en el euro de la degradación de la calificación de la deuda de Francia ha sido limitado. S&P subió la calificación de España y Portugal hasta A+, lo que tuvo una repercusión positiva en el euro. Los mercados prevén que la Fed bajará los tipos de interés el miércoles de forma moderada, aunque la semana pasada aumentaron las apuestas de un recorte fuerte de 50 puntos básicos y debilitaron al dólar. Antes de la reunión de la Fed los inversores optan por la cautela y evitan posiciones.

La economista alemana Isabel Schnabel, miembro del comité ejecutivo del BCE reiteró este lunes en un discurso en Luxemburgo que "los tipos de interés están en un buen lugar a medida que la inflación se estabiliza en torno al objetivo del 2% y la economía permanece resiliente en pleno empleo", mensaje que ya transmitió la presidenta, Christine Lagarde, el pasado jueves.

El Consejo de Gobierno del BCE dejó inalterados los tipos de interés a los depósitos en el 2% la semana pasada. Schnabel subrayó que "dominan los riesgos al alza para la inflación" impulsados por los aranceles, la inflación de los servicios y de los alimentos y la política presupuestaria. La política monetaria debería mantener una mano firme, tolerando desviaciones moderadas del objetivo, según Schnabel.

El nuevo gobernador del Banco Nacional Austríaco, Martin Kocher, dijo al "Financial Times" que el BCE puede dejar los tipos de interés en el 2 % y que el ciclo bajista de los tipos de interés ha terminado o está cerca del final. La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1717 y 1,1772 dólares.

