Precio del dólar hoy, martes 30 de septiembre de 2025, en Colombia: así va la TRM

El precio del dólar en Colombia impacta directamente en múltiples sectores, desde el comercio internacional hasta el costo de vida de los ciudadanos. Este martes 30 de septiembre de 2025, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) se ubica en $3.901,29, según el reporte oficial de la Superintendencia Financiera de Colombia. Esta cifra representa una ligera variación frente al valor registrado el día anterior, lunes 29 de septiembre, cuando la TRM fue de $3.895,42.

El mes de septiembre ha estado marcado por una alta volatilidad en el mercado cambiario colombiano. La TRM inició el mes en $3.872,15 el lunes 1 de septiembre, y ha oscilado entre mínimos cercanos a los $3.860 y máximos que superaron los $3.910 en algunos momentos de la tercera semana. Estos han sido los principales hitos del mes:



Primera semana (1 al 6 de septiembre): el dólar se mantuvo relativamente estable, con variaciones menores. La TRM fluctuó entre $3.872 y $3.880.

Segunda semana (7 al 13 de septiembre): se observó una leve depreciación del peso, con la TRM alcanzando los $3.895.

Tercera semana (14 al 20 de septiembre): fue el período más volátil del mes. La TRM llegó a un máximo de $3.912,47 el jueves 18 de septiembre.

Cuarta semana (21 al 27 de septiembre): el dólar comenzó a corregirse levemente, bajando hasta los $3.885, en medio de señales de recuperación económica en Colombia y una estabilización en los mercados internacionales.

Últimos días del mes (28 al 30 de septiembre): se ha observado una nueva presión alcista, con la TRM cerrando el mes en $3.901,29, lo que representa un aumento acumulado de $29,14 frente al inicio del mes.

Precio del dólar en casas de cambio en Colombia el 30 de septiembre de 2025

Además de la TRM oficial, el precio del dólar en las casas de cambio presenta variaciones según la ciudad. Para este lunes 29 de septiembre, los valores promedio son los siguientes:



Bogotá: compra $3.820 – venta $3.950

compra $3.820 – venta $3.950 Medellín: compra $3.790 – venta $3.940

compra $3.790 – venta $3.940 Cali: compra $3.800 – venta $3.980

compra $3.800 – venta $3.980 Cartagena: compra $3.750 – venta $3.980

compra $3.750 – venta $3.980 Cúcuta: compra $3.820 – venta $3.850

compra $3.820 – venta $3.850 Pereira: compra $3.730 – venta $3.800

Estas cifras reflejan la dinámica del mercado informal, donde el precio del dólar puede variar según la oferta y demanda local, así como por factores como el turismo, el comercio fronterizo y la disponibilidad de divisas.



¿Qué es la TRM y cómo se calcula?

La Tasa Representativa del Mercado es el indicador oficial que determina el valor del dólar frente al peso colombiano para operaciones financieras y comerciales. Se calcula diariamente a partir de las transacciones de compra y venta de divisas entre intermediarios financieros autorizados en el país.

La Superintendencia Financiera certifica este valor todos los días hábiles y su vigencia se extiende por 24 horas. Es importante aclarar que la TRM no corresponde al precio que los ciudadanos encuentran en casas de cambio o transacciones informales, ya que en esos espacios el valor puede variar por comisiones, disponibilidad de efectivo o condiciones locales de oferta y demanda.



El valor de la TRM es utilizado en procesos como liquidación de importaciones, exportaciones, pago de deudas en moneda extranjera, reportes contables y cálculos tributarios. Además, sirve como referencia para las entidades financieras y para las empresas que realizan operaciones internacionales. Por su carácter oficial, la TRM es distinta al precio que se observa en negociaciones directas, que suelen reflejar el comportamiento en tiempo real del mercado, con márgenes de diferencia que pueden ser amplios en momentos de alta volatilidad.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL