Precio del dólar hoy, martes 30 de septiembre de 2025, en Colombia: así va la TRM

Precio del dólar hoy, martes 30 de septiembre de 2025, en Colombia: así va la TRM

La Tasa Representativa del Mercado inició el mes en $3.872,15 el lunes 1 de septiembre, y ha oscilado entre mínimos cercanos a los $3.860 y máximos que superaron los $3.910.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 30 de sept, 2025
Precio del dólar hoy en Colombia
Precio del dólar hoy en Colombia: TRM este 30 de septiembre de 2025 -
Getty Images

