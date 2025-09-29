Precio del dólar hoy, lunes 29 de septiembre de 2025, en Colombia: la TRM subió

El precio del dólar en Colombia para este lunes, 29 de septiembre de 2025, se fijó en $3.908,12, según la Tasa Representativa del Mercado (TRM) establecida por la Superintendencia Financiera. Esta cifra representa un leve incremento frente al valor registrado el viernes 26 de septiembre, cuando la TRM se ubicó en $3.898,87. Aunque el aumento fue de apenas $9,25, este movimiento confirma una tendencia alcista que se ha venido consolidando en los últimos días del mes.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Septiembre ha sido testigo de una tendencia a la baja en el precio del dólar en Colombia. La TRM inició el mes en $4.018,41 el lunes 1 de septiembre y va cerrando en $3.908,12 este lunes. Esta variación representa una reducción de $110,29, equivalente a una caída del 2,74% en el valor de la divisa. Durante este período, el precio del dólar presentó una volatilidad moderada, con un valor mínimo de $3.844,47 registrado el miércoles 24 de septiembre y un máximo de $4.018,41 al inicio del mes. El promedio mensual de la TRM es de $3.922,93, mientras que la mediana se ubicó en $3.906,24, lo que indica que la mayoría de los valores estuvieron cercanos a este rango.

El valor más frecuente durante septiembre fue de aproximadamente $3.900, lo que refleja una relativa estabilidad en el mercado cambiario. La desviación estándar fue de $47,86, y el coeficiente de variación se situó en 1,22%, lo que confirma una baja dispersión en los valores diarios de la TRM.



Precio del dólar en casas de cambio en Colombia el 29 de septiembre de 2025

Además de la TRM oficial, el precio del dólar en las casas de cambio presenta variaciones según la ciudad. Para este lunes 29 de septiembre, los valores promedio son los siguientes:



Bogotá: compra $3.880 – venta $3.980

compra $3.880 – venta $3.980 Medellín: compra $3.800 – venta $3.940

compra $3.800 – venta $3.940 Cali: compra $3.800 – venta $3.980

compra $3.800 – venta $3.980 Cartagena: compra $3.750 – venta $3.980

compra $3.750 – venta $3.980 Cúcuta: compra $3.800 – venta $3.850

compra $3.800 – venta $3.850 Pereira: compra $3.730 – venta $3.800

Estas cifras reflejan la dinámica del mercado informal, donde el precio del dólar puede variar según la oferta y demanda local, así como por factores como el turismo, el comercio fronterizo y la disponibilidad de divisas.



¿Qué es la TRM y cómo se calcula?

La Tasa Representativa del Mercado es el indicador oficial que determina el valor del dólar frente al peso colombiano para operaciones financieras y comerciales. Se calcula diariamente a partir de las transacciones de compra y venta de divisas entre intermediarios financieros autorizados en el país.



La Superintendencia Financiera certifica este valor todos los días hábiles y su vigencia se extiende por 24 horas. Es importante aclarar que la TRM no corresponde al precio que los ciudadanos encuentran en casas de cambio o transacciones informales, ya que en esos espacios el valor puede variar por comisiones, disponibilidad de efectivo o condiciones locales de oferta y demanda.

Publicidad

El valor de la TRM es utilizado en procesos como liquidación de importaciones, exportaciones, pago de deudas en moneda extranjera, reportes contables y cálculos tributarios. Además, sirve como referencia para las entidades financieras y para las empresas que realizan operaciones internacionales. Por su carácter oficial, la TRM es distinta al precio que se observa en negociaciones directas, que suelen reflejar el comportamiento en tiempo real del mercado, con márgenes de diferencia que pueden ser amplios en momentos de alta volatilidad.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL