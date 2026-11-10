¿Qué número cayó en Caribeña Día? Consulte el resultado del 10 de noviembre de 2026

Caribeña Día realiza este martes 10 de noviembre un nuevo sorteo en Colombia. Los apostadores esperan conocer las cuatro cifras ganadoras y la quinta balota para comprobar si sus números coinciden con alguna de las modalidades premiadas.

Resultado de Caribeña Día del 10 de noviembre

Estos son los datos correspondientes al sorteo de este martes:

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Número ganador: pendiente de publicación.

pendiente de publicación. Quinta balota: pendiente de publicación.

Último resultado de Caribeña Día



El sorteo del lunes 9 de noviembre dejó como resultado el número 4428, acompañado de la quinta balota 0.



¿Cómo se juega Caribeña Día?

Para participar en Caribeña Día, los jugadores deben elegir una combinación de cuatro cifras, entre el 0000 y el 9999, y definir el valor que desean apostar. La jugada se registra en un punto de venta autorizado y el participante recibe un tiquete que sirve como comprobante.

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El juego cuenta con diferentes modalidades, de acuerdo con la cantidad de cifras que se quieran acertar:

Cuatro cifras directo o superpleno: consiste en acertar los cuatro números en el orden exacto.

consiste en acertar los cuatro números en el orden exacto. Cuatro cifras combinado: permite acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

permite acertar las cuatro cifras sin importar el orden. Tres cifras directo: exige acertar las últimas tres cifras en el orden correspondiente.

exige acertar las últimas tres cifras en el orden correspondiente. Tres cifras combinado: consiste en acertar las últimas tres cifras en cualquier orden.

consiste en acertar las últimas tres cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: se deben acertar los dos últimos números.

se deben acertar los dos últimos números. Una cifra o uña: se debe acertar la última cifra.

El sorteo también anuncia una quinta balota, una cifra adicional que participa en las modalidades que contemplan esta opción, según las condiciones de la apuesta.

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¿Cuánto paga Caribeña Día?

El premio depende de la modalidad seleccionada y del monto apostado. Como referencia, estos son los multiplicadores divulgados para las principales opciones del juego:

Cuatro cifras directo: $4.500 por cada peso apostado.

$4.500 por cada peso apostado. Cuatro cifras combinado: $308 por cada peso apostado.

$308 por cada peso apostado. Tres cifras directo: $400 por cada peso apostado.

$400 por cada peso apostado. Tres cifras combinado: $83 por cada peso apostado.

$83 por cada peso apostado. Dos cifras o pata: $50 por cada peso apostado.

$50 por cada peso apostado. Una cifra o uña: $5 por cada peso apostado.

¿Cómo reclamar un premio de Caribeña Día?

Quienes obtengan un premio deben conservar el tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras, ya que este documento permite validar la apuesta. También deben presentar su documento de identidad para realizar el trámite en los puntos autorizados.

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Para premios de mayor cuantía pueden solicitarse documentos adicionales, como formularios o una certificación bancaria, dependiendo del monto obtenido. El plazo general para reclamar un premio de chance es de un año contado desde la fecha del sorteo.

Se recomienda consultar con el operador los requisitos específicos para el cobro y verificar los resultados por medio de los canales oficiales.

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Este texto fue elaborado con la colaboración de un asistente de inteligencia artificial y editado por un periodista de Noticias Caracol.