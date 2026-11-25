A mitad de semana, la expectativa por los juegos de suerte y azar vuelve a convocar a miles de apostadores en la capital y la región central del país. Este miércoles, el sorteo del Dorado Tarde, respaldado institucionalmente por la Lotería de Bogotá y supervisado en tiempo real por los entes de control, pone en marcha sus balotas oficiales para entregar incentivos diarios mientras destina recursos clave al financiamiento de la salud pública colombiana.

El nombre del sorteo evoca la emblemática leyenda prehispánica de El Dorado, profundamente arraigada en la historia de la Sabana de Bogotá. Administrado bajo estrictos estándares de transparencia por la Lotería de Bogotá, este juego diario cumple una función social determinante en el país, transfiriendo por ley un porcentaje directo de cada tiquete vendido al fortalecimiento y dotación de la red hospitalaria pública.



TABLERO OFICIAL DE RESULTADOS — MIÉRCOLES 25 DE NOVIEMBRE

La extracción de las balotas se realiza a las 3:25 p.m. con emisión en vivo para todo el territorio nacional a través de la señal del Canal 1, bajo la vigilancia presencial de delegados de la Secretaría de Gobierno:



Premio Mayor (4 Cifras) [ _ _ _ _ ] Balota Especial ("La Quinta") [ _ _ _ _ ]

(Nota editorial: Los espacios entre corchetes serán diligenciados de inmediato tan pronto concluya la transmisión televisiva y se suscriba el acta oficial de validación).



GUÍA DE COBRO Y REQUISITOS LEGALES PARA GANADORES

Si su formulario coincide con la combinación favorecida de este miércoles 25 de noviembre, tenga presente el protocolo reglamentario exigido para desembolsar el dinero:

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Integridad del boleto: El comprobante físico impreso actúa como un título valor al portador. Debe conservarse limpio, intacto y libre de tachaduras, enmiendas, roturas o signos de humedad. Identificación personal: Es obligatorio exhibir la cédula de ciudadanía original al momento de solicitar el pago. Sedes de atención e impuestos: Las ganancias menores se redimen de inmediato en cualquier punto autorizado de la red comercial Paga Todo.

Si la suma supera el tope legal de 48 UVT (equivalente a unos $2.259.000 pesos), el trámite debe adelantarse en las oficinas administrativas de la concesionaria, donde se aplicará una retención del 20% correspondiente al impuesto a las Ganancias Ocasionales. Caducidad del derecho: De conformidad con la Ley 1393, el apostador dispone de un año calendario a partir de la fecha del sorteo para cobrar su premio antes de que expire.

MODALIDAD DE JUEGO Y TABLA DE MULTIPLICADORES

Al operar bajo la figura de apuesta permanente (chance), este juego otorga total autonomía al ciudadano para elegir una combinación de cuatro dígitos (entre el 0000 y el 9999) y fijar el monto de su inversión desde $500 o $1.000 pesos (valor base al que se le suma el 19% del impuesto al IVA) en puntos físicos Paga Todo o plataformas digitales autorizadas.



Los premios se liquidan directamente sobre el valor neto apostado, aplicando los siguientes factores:



Directo 4 cifras: Multiplica por 4.500 veces lo apostado.

Multiplica por lo apostado. Directo 3 cifras: Multiplica por 400 veces lo apostado.

Multiplica por lo apostado. 2 cifras finales ("Pata"): Multiplica por 50 veces lo apostado.

Multiplica por lo apostado. 1 cifra final ("Uña"): Multiplica por 5 veces lo apostado.

Adicionalmente, la modalidad de chance combinado permite ganar si los números seleccionados salen en cualquier orden, ajustando proporcionalmente el factor de retribución.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.