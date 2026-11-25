Los resultados de El Sinuano Día correspondientes a este miércoles 25 de noviembre de 2026 ya son consultados por miles de apostadores en Colombia. Este juego de chance, ampliamente seguido en la región Caribe y especialmente asociado al departamento de Córdoba, realiza sorteos diarios y se mantiene entre las modalidades de apuestas permanentes con mayor número de consultas en el país.

Tras la realización de una nueva jornada del sorteo de Sinuano Día, los participantes revisan las cifras oficiales para establecer si obtuvieron algún premio en las diferentes modalidades disponibles. Como ocurre cada día, los jugadores deben verificar el número principal y la Quinta para confirmar posibles aciertos.



Resultados de Sinuano Día hoy, 25 de noviembre de 2026

Estos son los resultados correspondientes al último sorteo de este miércoles:



Número ganador: 7453

Quinta balota: 1

Una vez publicados los resultados oficiales, los apostadores pueden comparar las cifras con las registradas en sus comprobantes para determinar si resultaron favorecidos en alguna de las categorías de premiación establecidas por el juego.



Qué es Sinuano Día

El Sinuano Día es un juego de chance colombiano cuyo nombre está relacionado con el río Sinú y con la región Caribe. Hace parte de una familia de sorteos que también incluye Sinuano Noche, permitiendo dos oportunidades diarias para participar en este tipo de apuestas permanentes.

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Sinuano Día se juega todos los días del año, incluidos domingos y festivos, a las 2:30 de la tarde. El resultado suele conocerse pocos minutos después de finalizar el sorteo. La estabilidad de este horario ha convertido al juego en una referencia cotidiana para miles de apostadores que siguen los números ganadores de manera permanente.



Cómo se juega Sinuano Día

La dinámica del juego es sencilla. El participante selecciona una combinación numérica de cuatro cifras comprendida entre 0000 y 9999 y registra la apuesta en un punto autorizado. Posteriormente debe esperar la realización del sorteo para verificar el resultado. El resultado oficial está compuesto por:



Un número ganador de cuatro cifras.

Una Quinta o quinta balota complementaria.

Las modalidades más comunes incluyen:



Cuatro cifras directas o pleno.

Cuatro cifras combinadas.

Tres cifras directas.

Tres cifras combinadas.

Dos cifras o pata.

Una cifra o uña.

Cuánto paga Sinuano Día

El plan de premios contempla diferentes pagos según la modalidad elegida por el jugador. Entre las categorías más populares se encuentran:



Cuatro cifras directas: 4.500 veces el valor apostado.

Tres cifras directas: 400 veces lo apostado.

Dos cifras o pata: 50 veces lo apostado.

Una cifra o uña: cinco veces el valor de la apuesta.

Asimismo, algunas modalidades vinculadas con la Quinta permiten acceder a premios complementarios de acuerdo con las condiciones del juego y del operador autorizado.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.



ÁNGELA URREA PARRA

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