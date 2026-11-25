Los resultados de La Caribeña Día ya fueron publicados para este miércoles 25 de noviembre de 2026. Este chance se mantiene entre los más consultados de Colombia debido a sus sorteos diarios y a las diferentes modalidades de apuesta que permiten ganar acertando desde una cifra hasta el número completo de cuatro dígitos. Miles de apostadores revisan cada tarde las cifras oficiales para verificar si obtuvieron algún premio. El resultado incluye el número ganador principal y la denominada Quinta, una cifra adicional que forma parte de la estructura actual del juego.



Resultado de Caribeña Día hoy, 25 de noviembre de 2026

Estos son los resultados correspondientes al último sorteo de este miércoles:



Número ganador: 6739

Últimas tres cifras: 739

Últimas dos cifras: 39

Quinta balota: 3

Los jugadores deben comparar estas cifras con las registradas en su comprobante oficial para determinar si lograron algún acierto en las modalidades habilitadas por el juego.



A qué hora juega Caribeña Día

La Caribeña Día realiza sus sorteos todos los días a las 2:30 de la tarde, incluidos domingos y festivos. Una vez concluye la extracción, los resultados son divulgados a través de los canales autorizados para que los participantes puedan verificar sus apuestas. La regularidad de sus sorteos ha permitido que este chance se convierta en una referencia diaria para quienes siguen los resultados de juegos de suerte y azar en Colombia.

La mecánica del juego consiste en seleccionar una combinación numérica de cuatro cifras, desde el 0000 hasta el 9999, y definir el valor de la apuesta. Una vez registrada la jugada en un punto autorizado, el participante debe esperar el resultado oficial del sorteo. El resultado está compuesto por un número de cuatro cifras y una Quinta balota. Dependiendo de la modalidad elegida, el apostador puede obtener premios por coincidencias parciales o por acertar completamente la combinación ganadora.



Modalidades de apuesta disponibles

Los jugadores pueden participar mediante varias modalidades tradicionales del chance colombiano:



Cuatro cifras directas o Superpleno.

Cuatro cifras combinadas.

Tres cifras directas.

Tres cifras combinadas.

Dos cifras o pata.

Una cifra o uña.

Resultados recientes de Caribeña Día

Los sorteos anteriores dejaron las siguientes combinaciones ganadoras:



24 de noviembre de 2026: 7819 y Quinta 8.

23 de noviembre de 2026: 9556 y Quinta 1.

22 de noviembre de 2026: 5727 y Quinta 2.

21 de noviembre de 2026: 3324 y Quinta 1.

20 de noviembre de 2026: 8473 y Quinta 0.

19 de noviembre de 2026: 9484 y Quinta 8.

18 de noviembre de 2026: 8433 y Quinta 5.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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ÁNGELA URREA PARRA



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