Así están estafando con falsas ofertas de empleo: joven perdió una millonada por esta razón

La búsqueda de un primer empleo o de una mejor oportunidad laboral es una etapa de gran ilusión para miles de colombianos; sin embargo, para muchos este proceso se ha transformado en una verdadera pesadilla debido al accionar de redes delincuenciales. Recientemente, se conoció el caso de una joven recién egresada que, en su afán por insertarse en el mercado laboral, terminó siendo víctima de una estafa que le arrebató sus ahorros y sus esperanzas inmediatas de ejercer su profesión.

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El "gancho": ofertas demasiado atractivas para ser ciertas

Noticias Caracol conoció la historia de Ana María Reyes, una joven odontóloga universitaria recién graduada que, ante la necesidad de encontrar su primer empleo, comenzó a subir su hoja de vida a diferentes páginas web especializadas en ofertas laborales. Tras este proceso, recibió una respuesta que parecía ser la solución a sus búsquedas: una propuesta para un cargo en una prestigiosa clínica de Bogotá que incluía un contrato con condiciones económicas muy favorables.

La víctima relató la seguridad con la que los delincuentes manejaron el engaño, haciéndole creer que el proceso de selección había concluido con éxito. Según sus palabras, la red le aseguró "que había sido aceptada en el cargo y que ya literalmente la otra semana iba a empezar a trabajar el viernes ya firmaba el contrato y para eso pues me pidieron todos los papeles". Esta falsa sensación de urgencia y éxito es una herramienta común utilizada por los estafadores para nublar el juicio de los aspirantes.



La modalidad del engaño: pagos por cursos y pólizas

Una vez que la víctima está convencida de que el empleo es suyo, los delincuentes comienzan a solicitar dinero bajo diversas excusas administrativas. En el caso de la joven odontóloga, el primer requerimiento fue un pago para realizar un curso supuestamente obligatorio para su área profesional. Ella explica: “Les consigné primero para hacer un curso entonces el curso pues es sobre salud y seguridad en el trabajo que es algo que nos exigen a nosotros como odontólogos”.



Sin embargo, las exigencias de dinero no se detuvieron allí. Tras el primer pago, los estafadores utilizaron una nueva táctica: la supuesta necesidad de adquirir una póliza de cumplimiento para formalizar el ingreso. La joven describe cómo fue envuelta en esta red: “Ya después eh necesitaban más dinero para la póliza entonces ahí, pues, me siguieron enredando entonces yo dije que sí y les pasé otro dinero y ya ahí después dejaron de contestar”. El resultado fue devastador: la joven perdió varios millones de pesos y se quedó sin el empleo prometido.



¿Cuándo es legal el cobro de una póliza?

Para evitar que más ciudadanos caigan en estas trampas, es fundamental entender la normativa legal vigente respecto a los requisitos de ingreso laboral. Expertos en derecho laboral aclaran que un contrato laboral, ya sea a término fijo o indefinido, nunca exige al trabajador el pago de una póliza de cumplimiento. La única excepción donde podría existir una póliza de este tipo es en los contratos de prestación de servicios, tanto en el sector público como privado, para garantizar la calidad del servicio profesional.



No obstante, existe una regla de oro para identificar el fraude: esta póliza solo puede ser expedida por una compañía aseguradora una vez que el contrato ya ha sido firmado y aceptado por ambas partes, y nunca como un requisito previo al cual se deba consignar dinero a particulares o empresas de dudosa procedencia.



Recomendaciones para evitar estafas en Colombia

La joven afectada, a pesar del golpe económico y emocional, mantiene su deseo de trabajar: "Yo soy odontóloga y pues la necesidad es grande". Sin embargo, su experiencia deja una lección valiosa para todos los buscadores de empleo. Para no caer en estas redes, siga estos consejos clave extraídos de las fuentes oficiales:



Sospeche de cualquier oferta que le pida dinero por adelantado, ya sea para uniformes , cursos de capacitación, exámenes médicos o pólizas de cumplimiento.

, cursos de capacitación, exámenes médicos o pólizas de cumplimiento. Verifique la autenticidad de la empresa. Las agencias oficiales de empleo solo trabajan con empresas registradas y verificadas.

No use intermediarios. Acuda directamente a las oficinas físicas de empleo de su ciudad, donde el personal esté debidamente identificado con logos institucionales.

Recuerde que los servicios de empleo estatales son gratuitos. Si le piden una consignación para "asegurar el puesto", es casi seguro que se trata de una estafa.

La Agencia Distrital de Empleo reporta que las personas que realizan este proceso de forma presencial y asesorada tienen una probabilidad de éxito en la colocación laboral de entre el 30% y el 40%.

Buscar empleo de manera segura no solo protege su bolsillo, sino que garantiza que su esfuerzo lo lleve a una oportunidad real y legal.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL