¿Qué pasará con las tarjetas y productos de Scotiabank Colpatria tras integración con Davivienda?

Davivienda asumió el control de Scotiabank Colpatria en Colombia, tras el multimillonario acuerdo de integración entre estas dos importantes entidades financieras del país. Esta integración dejó más de 27.000.000 usuarios en nuestro país, además de Costa Rica y Panamá, ya que Davivienda asumió las operaciones en esas naciones. De este pacto económico nació DAVIbank.



Desde que el negocio fue un hecho, Scotiabank pasó a ser accionista de Davivienda con una participación del 20% del banco integrado.

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Mientras ocurría la transformación operativa, Scotiabank Colpatria estuvo funcionando con normalidad, por medio de sus mismos canales.



¿Qué cambios tendrán los clientes de Davivienda y Colpatria con DAVIbank?

Sobre los cambios que los clientes de Davivienda tendrán con la llegada de DAVIbank, la compañía indicó que para ellos todo seguirá igual. “Aunque ahora Davivienda y Scotiabank Colpatria (DAVIbank) hacen parte de la misma familia (Davivienda Group), operamos como dos bancos independientes". Por eso, mencionó la compañía, "los productos, claves y condiciones se mantienen intactos.

Además, la compañía señaló las ventajas que tendrán sus clientes de Davivienda. “Ahora tiene más puntos de atención a su disposición: puede realizar pagos y depósitos en las oficinas de Scotiabank Colpatria (Ahora DAVIbank) y retirar en sus cajeros automáticos. Estos servicios pueden tener costos según las tarifas actuales de sus productos en Davivienda”, explicó.



En cuanto a los productos como tarjetas, cuentas y créditos que los clientes de Davivienda y Scotiabank Colpatria tenían por cada lado, la empresa envió un mensaje para sus usuarios y fue que las cuentas, tarjetas y créditos mantienen exactamente las mismas condiciones y beneficios que los clientes ya tienen: "No hay letra pequeña ni cambios sorpresa. Tenga en cuenta que Davivienda y DAVIbank son dos entidades financieras independientes. Aunque ahora pertenecemos a la misma familia (Davivienda Group), operamos por separado, por lo que sus productos no se mezclan ni sufren modificaciones”.



¿Las transacciones entre Davivienda y DAVIbank tendrán costo?

Los usuarios se preguntaron si las transacciones entre los bancos Davivienda y DAVIbank tendrán costo. Ante esta cuestión, el banco indicó que será dependiendo de cómo los usuarios realicen los movimientos: “Opción gratis, si envía el dinero a través de llaves Bre-B, la transferencia no tiene costo. Opción con Costo, si realiza una transferencia tradicional en Web o App, aplican las tarifas habituales para envíos a otros bancos”.



Finalmente, DAVIbank indicó a sus usuarios que podrán hacer trámites en cualquiera de los dos bancos, teniendo en cuenta dos diferencias: para recaudos empresariales, pagos y depósitos en efectivo, podrán acudir a cualquier oficina de Davivienda o DAVIbank. Para reclamos, asesoría o trámites del producto, el cliente debe comunicarse con los canales de atención o visitar las sucursales de su banco específico, donde tiene contratados sus productos.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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