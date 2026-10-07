Resultado Super Astro Sol 7 de octubre de 2026: números ganadores y signo del sorteo 5549

El sorteo 5549 del Super Astro Sol del miércoles 7 de octubre de 2026 juega a las 4:00 p. m. con la extracción de las balotas y la selección del signo del zodiaco. Los seguidores de este juego de azar en Colombia puede verificar la combinación de la jornada y comprobar los aciertos. El juego cuenta con la administración del concesionario Corredor Empresarial y con la supervisión de Coljuegos para la distribución de fondos con destino al sector de la salud.

La jornada del 7 de octubre sucede al sorteo 5548 del martes 6 de octubre de 2026, en el cual el número de la combinación fue el 6256 con el signo Géminis.



Resultado del Super Astro Sol del 7 de octubre de 2026 y tabla de acierto

El resultado del sorteo 5549 del Super Astro Sol del 7 de octubre de 2026 queda en el registro de la extracción de las balotas en la sede de transmisión

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Número ganador del 7 de octubre de 2026:

Signo del zodiaco:

Sorteo: 5549

En caso de coincidencia en las cuatro cifras y el signo, la persona accede a la categoría de tope de pago en el plan de premios. El sistema otorga también incentivos de dinero para las combinaciones de tres cifras con el signo y de dos cifras con el signo, lo cual amplía la distribución de fondos entre los compradores del boleto.



Funcionamiento del plan de premios y modalidades de juego

El Super Astro Sol contempla reglas para la fijación de las sumas de pago según el valor de la apuesta en el formulario. La modalidad de cuatro cifras requiere la coincidencia de los cuatro números en la secuencia de extracción junto con el signo del zodiaco de la jugada. Esta combinación otorga el multiplicador sobre la cifra de la apuesta en el tiquete.



Para la categoría de tres cifras, el juego exige la coincidencia de los tres números del final del resultado junto con la selección del signo del zodiaco. En la modalidad de dos cifras, el acierto se concentra en los dos números del cierre de la extracción en combinación con el signo. La variedad de opciones permite el acceso a pagos según el número de aciertos para las personas que participan en los sorteos.



Procedimiento para la reclamación de premios y normas de cobro

Para la reclamación de dinero, el comprador con el tiquete de acierto debe acudir a los puntos de venta o a las oficinas del concesionario con los documentos de la norma. El procedimiento exige la entrega del tiquete en papel sin tachaduras ni alteraciones. El tenedor del boleto debe presentar el documento de identidad junto con la fotocopia de la cédula para la validación de los datos.



El trámite de cobro se rige por las disposiciones del contrato de concesión 2157 y la normatividad de Coljuegos para los juegos de suerte y azar en Colombia. Para montos de dinero que superen los umbrales de retención de impuestos, el procedimiento requiere el diligenciamiento de los formularios de retención y la entrega de certificación de cuenta en una entidad del sector del banco. El desembolso de los fondos se completa mediante transferencia a la cuenta de la persona ganadora dentro de los plazos de la ley.

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Los compradores cuentan también con la opción de consultar los certificados de impuestos y de premios en la plataforma de Corredor Empresarial. El seguimiento de los calendarios de sorteos y el cumplimiento de las normas de juego garantizan la transparencia en las operaciones del Super Astro Sol en el país.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.