Resultados Astro Luna, último sorteo hoy lunes, 29 de junio de 2026: números ganadores

El sorteo del Súper Astro Luna de hoy, lunes festivo 29 de junio de 2026, se convierte en el centro de atención para miles de apostadores en todo el territorio colombiano. Al tratarse de una jornada feriada, el juego mantiene su relevancia y atractivo, convocando a quienes buscan cerrar este periodo de descanso con un golpe de fortuna. El evento se desarrolla bajo estrictas medidas de transparencia y cuenta con la supervisión de las autoridades competentes, lo que garantiza la legalidad y seguridad de cada apuesta realizada en la red de puntos autorizados.



Resultados de Super Astro Luna del 29 de junio de 2026

Tras la realización del sorteo correspondiente a este lunes festivo, estos son los resultados oficiales:

Número ganador: 1 1 9 3

Signo zodiacal: Cáncer

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En esta ocasión especial de lunes festivo, el sorteo se lleva a cabo en un horario diferencial respecto a los días laborales. Los ciudadanos permanecen expectantes ante la revelación de la combinación ganadora, la cual requiere la coincidencia de un número de cuatro cifras y un signo del zodiaco. Este juego se distingue por su capacidad de otorgar premios significativos que impactan positivamente en la economía de los ganadores. Al finalizar la jornada, se recomienda a todos los participantes validar sus tiquetes a través de los canales oficiales o en los puntos de servicio de SuperGIROS y SuRed para confirmar si la suerte está de su lado en esta fecha tan señalada.



¿Cómo jugar Súper Astro Luna?

Para participar en este reconocido juego de suerte y azar, el interesado debe elegir una combinación de cuatro cifras, seleccionadas en un rango que va desde el 0000 hasta el 9999. El elemento fundamental que define al Súper Astro Luna es la selección obligatoria de uno de los doce signos del zodiaco. La apuesta se formaliza una vez que el jugador recibe su comprobante físico, el cual debe contener los números y el signo de su preferencia.

El sistema de juego ofrece múltiples oportunidades de ganar. El premio mayor se alcanza cuando el apostador acierta las cuatro cifras en el orden exacto junto con el signo sorteado. No obstante, el reglamento también premia los aciertos parciales; esto significa que existen beneficios económicos para quienes coinciden con las tres últimas cifras y el signo, o incluso con las dos últimas cifras y el signo zodiacal. Esta flexibilidad en la premiación es uno de los motivos por los cuales el sorteo goza de una alta participación diaria.



¿Cuánto cuesta Súper Astro Luna?

El costo de una jugada en el Súper Astro Luna destaca por su accesibilidad, permitiendo que personas con distintos presupuestos pongan a prueba su suerte. El valor mínimo de la apuesta se sitúa en los 500 pesos colombianos, mientras que el monto máximo permitido por tiquete alcanza los 10.000 pesos. Esta escala de precios permite que el jugador decida cuánto invertir según su estrategia personal.

Es importante destacar que el valor apostado determina directamente la cuantía del premio en caso de acierto. Si el jugador logra la combinación total de cuatro cifras y signo, recibe una recompensa equivalente a 42.000 veces el valor de su inversión. Para los aciertos de tres cifras más el signo, el premio corresponde a 1.000 veces lo apostado, y para quienes aciertan dos cifras y el signo, la ganancia es de 100 veces el valor inicial.



¿Qué días juega Súper Astro Luna?

El Súper Astro Luna se caracteriza por su constancia, pues se juega todos los días del año, incluyendo domingos y feriados. Sin embargo, el horario del sorteo varía para ajustarse a las dinámicas del país:



Lunes a viernes: El sorteo se realiza aproximadamente a las 10:50 p. m.

El sorteo se realiza aproximadamente a las Sábados: El evento tiene lugar cerca de las 10:42 p. m.

El evento tiene lugar cerca de las Domingos y lunes festivos: La transmisión se adelanta a las 8:30 p. m.

Debido a que hoy es lunes festivo 29 de junio de 2026, el sorteo se programa para las 8:30 p. m., permitiendo que los resultados se conozcan más temprano y los ciudadanos puedan verificar sus apuestas antes del cierre de la jornada festiva.



¿Qué hacer si se gana Súper Astro Luna?

Al confirmar que el tiquete es ganador, el apostador debe seguir un procedimiento específico para reclamar su dinero. El primer paso indispensable es conservar el comprobante original en perfecto estado, ya que cualquier enmendadura o daño físico puede invalidar el cobro. Se aconseja firmar el tiquete por el reverso para asegurar la propiedad del documento.

Si el premio es de cuantía menor, el ganador puede dirigirse a cualquier punto de venta autorizado para recibir el pago de forma inmediata. En el caso de premios de mayor valor, el ciudadano debe acudir a las oficinas principales de los concesionarios autorizados, presentando su documento de identidad original y el tiquete de apuesta. Es vital tener en cuenta que el derecho a reclamar cualquier premio del Súper Astro Luna caduca en un plazo de un año, por lo que se recomienda realizar el trámite a la mayor brevedad posible.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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