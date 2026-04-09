Resultados Astro Luna último sorteo jueves 9 de abril: los números ganadores

El sorteo del Super Astro Luna correspondiente a este jueves 9 de abril de 2026 mantiene la expectativa entre miles de jugadores en Colombia. Este popular chance nocturno combina la emoción de los números con la astrología, al sortear cuatro cifras y un signo del zodiaco, lo que lo convierte en uno de los juegos más llamativos del portafolio de chances del país.



De acuerdo con la programación oficial, el Super Astro Luna se realiza en horas de la noche. Para los días entre lunes y viernes, el sorteo se lleva a cabo a las 10:50 p. m., razón por la cual, al momento del cierre de esta nota, el resultado oficial del jueves 9 de abril de 2026 aún se encontraba pendiente de publicación en los canales autorizados. Se recomienda a los apostadores verificar el número ganador y el signo zodiacal exclusivamente en medios oficiales y plataformas confiables una vez finalizada la transmisión del sorteo.



Resultados Astro Luna último sorteo hoy, jueves 9 de abril de 2026

Números ganadores : 9037

: 9037 Signo: Virgo

¿Cómo jugar el Super Astro Luna?

El Super Astro Luna es fácil de jugar y no requiere conocimientos complejos. El apostador debe escoger un número de cuatro cifras, que puede ir desde el 0000 hasta el 9999, y seleccionar uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

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La apuesta gana si el número y el signo coinciden con el resultado del sorteo, respetando el orden exacto de las cifras. También existen modalidades en las que se puede acertar con las últimas tres o dos cifras, siempre acompañadas del signo zodiacal elegido.



¿Cuánto cuesta el Super Astro Luna?

El Super Astro Luna tiene un costo accesible, pensado para que cualquier persona pueda participar. El valor mínimo de la apuesta es de $1.000 pesos colombianos, aunque el jugador puede aumentar el monto de acuerdo con su preferencia y estrategia.

El atractivo principal de este chance está en su plan de premios, ya que acertar las cuatro cifras más el signo zodiacal puede pagar hasta 42.000 veces lo apostado. En modalidades menores, los premios también resultan significativos en relación con el valor invertido.



¿Qué días juega el Super Astro Luna?

El Super Astro Luna se juega todos los días del año, incluidos domingos y festivos. Los horarios varían según la jornada:



Lunes a viernes: 10:50 p. m.

Sábados: 10:45 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

El sorteo es transmitido por Canal 1 y sus resultados se publican poco después en plataformas oficiales y medios especializados en loterías y chances.



¿Qué hacer si se gana el Super Astro Luna?

Si un jugador resulta ganador del Super Astro Luna, lo primero es conservar el tiquete original en perfecto estado, sin tachaduras, enmendaduras o signos de deterioro. Este documento es indispensable para reclamar cualquier premio.



Los premios menores pueden cobrarse directamente en puntos autorizados como SuperGIROS o Su Red. Para montos superiores, es obligatorio presentar documento de identidad y diligenciar formularios de control como el SIPLAFT. El plazo máximo para reclamar un premio es de un año, contado desde la fecha del sorteo; pasado ese tiempo, el derecho al cobro se pierde.



CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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