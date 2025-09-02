Resultados Baloto del lunes 1 de septiembre de 2025: números ganadores de la Revancha

El sorteo número 2.547 de Baloto y Revancha se llevó a cabo el lunes 1 de septiembre de 2025, entre las 11:00 p. m. y las 11:15 p. m., como es habitual en las jornadas de lunes. La transmisión fue realizada en plataformas digitales autorizadas. Este sorteo distribuyó más de 316 millones de pesos en premios entre más de 55.000 ganadores en todo el país.



Resultados completos Baloto y Revancha y premios según aciertos

Baloto

Los números ganadores del sorteo principal fueron: 01, 13, 25, 33, 34 y la superbalota 12. Estos fueron los premios entregados según la cantidad de aciertos:



5+1 aciertos: 0 ganadores – $0

5+0 aciertos: 0 ganadores – $0

4+1 aciertos: 2 ganadores – $1.525.900 cada uno

4+0 aciertos: 16 ganadores – $208.600 cada uno

3+1 aciertos: 38 ganadores – $76.150 cada uno

3+0 aciertos: 807 ganadores – $11.700 cada uno

2+1 aciertos: 680 ganadores – $11.100 cada uno

0+1 aciertos: 7.418 ganadores – $6.000 cada uno

El acumulado del Baloto para este sorteo era de $17.400 millones, sin embargo, al no haber ganadores con la combinación completa, el acumulado aumentó a $17.800 millones para el siguiente sorteo.



Revancha

Los números ganadores del sorteo Revancha fueron: 09, 30, 32, 39, 43 y la superbalota 13. Los premios distribuidos fueron los siguientes:



5+1 aciertos: 0 ganadores – $0

5+0 aciertos: 1 ganador – $7.021.200

4+1 aciertos: 0 ganadores – $0

4+0 aciertos: 13 ganadores – $118.400 cada uno

3+1 aciertos: 38 ganadores – $35.100 cada uno

3+0 aciertos: 487 ganadores – $8.950 cada uno

2+1 aciertos: 473 ganadores – $7.350

0+1 aciertos: 6.984 ganadores – $20.952.000

El acumulado de Revancha para este sorteo era de $3.100 millones, y al no haber ganador del premio mayor, el acumulado subió a $3.200 millones para el próximo sorteo.



¿Cómo son los premios en Baloto y Revancha?

El sistema de premios de Baloto y Revancha es de tipo paramutual, lo que significa que los montos se calculan en función del total de ventas de tiquetes para cada sorteo. Del total recaudado, el 50 % se destina a la bolsa de premios, y de ese porcentaje, el 36,744 % corresponde al premio mayor. El resto se distribuye entre las demás categorías de aciertos.

Los premios están sujetos a impuestos. En Colombia, los premios superiores a 48 UVT (Unidad de Valor Tributario) están gravados con un 20 % de retención, lo que debe ser considerado al momento de calcular el valor neto que recibe el ganador. El costo de una apuesta simple de Baloto es de $5.700, y si se incluye la opción de Revancha, el valor total asciende a $7.800. Los tiquetes pueden adquirirse en puntos autorizados como SuperGIROS, SuRed, tiendas seleccionadas o en línea a través del sitio oficial de Baloto.



Cómo jugar el Baloto

Para jugar el Baloto en Colombia, se debe adquirir un tiquete en un punto de venta autorizado o a través de plataformas digitales oficiales. El jugador debe seleccionar cinco números entre el 1 y el 43, y una superbalota entre el 1 y el 16. Esta combinación constituye una apuesta simple. También existe la opción de jugar con más números, lo que incrementa las posibilidades de ganar, pero también el costo del tiquete.

Además del sorteo principal, se puede activar la opción de Revancha, que utiliza los mismos números seleccionados para participar en un segundo sorteo con un acumulado independiente. El valor total de una apuesta con Revancha es mayor que el de una apuesta sin esta opción.



Los sorteos se realizan dos veces por semana, los miércoles y los sábados, y los resultados se publican en medios oficiales. Los premios se asignan según la cantidad de aciertos, y el acumulado mayor se entrega a quien acierte los cinco números más la superbalota. También se otorgan premios menores por aciertos parciales.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL