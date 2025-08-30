Resultados último sorteo de Baloto y Revancha: sábado 30 de agosto de 2025

El Baloto es un sistema de lotería en Colombia que ofrece a los participantes la posibilidad de ganar un premio acumulado considerable. En la noche de este sábado, 30 de agosto, se lleva a cabo un nuevo sorteo de Baloto, pues como está estipulado en su programación, estos se llevan a cabo tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados. La transmisión de los resultados se puede seguir en vivo por televisión o a través de plataformas digitales como YouTube.

Para participar en el sorteo principal, los jugadores deben elegir un total de seis números: cinco números principales, que deben estar entre el 1 y el 43, y una superbalota adicional, que se selecciona de un rango del 1 al 16. Los números pueden ser escogidos de forma manual o a través de una selección aleatoria del sistema. Una vez finalizada la selección, se emite un comprobante que valida la apuesta para el sorteo.



¿Cuánto cuesta jugar el Baloto?

El valor de una apuesta para el sorteo principal es de $5.700. Los jugadores también pueden participar en el sorteo adicional de Revancha por un costo extra de $2.100. Los tiquetes para ambos juegos están disponibles en puntos de venta oficiales como SuperGIROS y SuRed, así como a través del portal web de Baloto.



Resultados último sorteo de Baloto y Revancha, 30 de agosto de 2025

Baloto



Revancha



¿Cómo puedo reclamar un premio si salgo ganador?

Los premios que no superan el valor de 182 UVT (aproximadamente $9.063.418 pesos colombianos en 2025) pueden ser cobrados directamente en cualquiera de los puntos de venta autorizados como SuperGIROS y SuRed. Sin embargo, si el premio es superior a las 182 UVT, el ganador debe dirigirse a una sucursal fiduciaria autorizada. Para ello, es indispensable presentar:



El tiquete original en perfectas condiciones.

El documento de identidad del ganador.

Un formulario de pago de premios debidamente diligenciado.

Las sedes autorizadas para este trámite se encuentran en ciudades principales como Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga. Por otra parte, los afortunados ganadores del premio mayor deben contactar a la Fiduciaria de Occidente en Bogotá para coordinar una cita. En este encuentro se llevará a cabo la verificación de los datos del tiquete para proceder con el pago.

Es fundamental tener en cuenta que, para la reclamación de premios, existe un plazo máximo de 365 días contados a partir de la fecha del sorteo. En caso de que el premio no sea cobrado dentro de este período, el monto correspondiente se destina al sector de la salud, conforme a lo estipulado por la legislación colombiana vigente.



Otras modalidades de juego

Existen otras modalidades de juego por las que puede optar, se trata de MiLoto y ColorLoto. La primera mencionada celebra sus sorteos cuatro veces a la semana, los lunes, martes, jueves y viernes, en un horario de 11:00 p.m. a 11:15 p.m. Para participar, se deben seleccionar cinco números diferentes entre el 1 y el 38. Los jugadores pueden elegir sus números de forma manual o permitir que el sistema los genere aleatoriamente. El costo de cada apuesta es de $3.000, y los tiquetes se pueden comprar en puntos de venta autorizados como SuperGIROS y SuRed, así como en el sitio web oficial de Baloto.



Por su parte, el juego de ColorLoto se sortea dos veces por semana, los lunes y jueves, entre las 10:00 p.m. y las 10:15 p.m. La dinámica de este juego es única, ya que requiere que los participantes seleccionen seis combinaciones de números y colores. Al igual que en MiLoto, las combinaciones se pueden escoger de manera manual o dejar que la máquina las genere al azar. El precio de cada tiquete es de $4.000 y se puede adquirir en puntos de venta oficiales como SuperGIROS y SuRed, así como en el portal web de Baloto.

