En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
JAIME ESTEBAN MORENO
FALABELLA
SHAKIRA
MARÍA JOSÉ ARDILA
JAMES RODRÍGUEZ
COLOMBIA FEMENINA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Último sorteo de Baloto y Revancha: resultados del 1 de noviembre de 2025

Último sorteo de Baloto y Revancha: resultados del 1 de noviembre de 2025

Esta noche se juega un nuevo sorteo de Baloto y Revancha, conozca EN VIVO si es uno de los ganadores.

Por: Angélica Yelithssa Morales C.
Actualizado: 1 de nov, 2025
Comparta en:
Resultados Baloto y Revancha miércoles 8 de octubre de 2025
Resultados Baloto y Revancha
Getty Images/ Pixabay/ Baloto

Publicidad

Publicidad

Publicidad