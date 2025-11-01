Último sorteo de Baloto y Revancha: resultados del 1 de noviembre de 2025

El Baloto es un sistema de lotería operado en Colombia, diseñado para ofrecer a los participantes la oportunidad de ganar un premio acumulado sustancial. El método de participación se basa en la selección de seis números por parte del jugador: cinco números principales, que deben estar dentro del rango de 1 a 43, y una "superbalota" adicional, que se elige de un conjunto de números del 1 al 16.

Los números pueden ser escogidos de forma manual por el apostador o generados de manera aleatoria por el sistema. Una vez finalizada la selección, se emite un comprobante de apuesta que certifica la participación del individuo en el sorteo. En la noche de este 1 de noviembre se juega un nuevo sorteo.



¿Cuándo juega Baloto y Revancha?

Los sorteos se celebran los días lunes, miércoles y sábados, y su desarrollo es divulgado en vivo a través de plataformas digitales como Facebook. El valor de una apuesta para el sorteo principal de Baloto asciende a 5.700 pesos colombianos. La participación en el sorteo adicional de Revancha implica un desembolso extra de 2.100 pesos.

Los tiquetes para ambos juegos están disponibles para su compra en puntos de venta oficiales como SuperGIROS y SuRed, además de poder ser adquiridos de forma virtual a través del portal web de Baloto.



Resultados de Baloto y Revancha, sábado 1 de noviembre de 2025

Vea EN VIVO los resultados Baloto y Revancha del 1 de noviembre de 2025:



Baloto



Números ganadores: 24, 43, 0, 21, 25

Superbalota: 14

Revancha



Números ganadores: 41, 05, 27, 37, 24

Superbalota: 06

¿Cómo puedo reclamar un premio de Baloto y Revancha?

Los premios que no superan el valor de 182 UVT (aproximadamente $9.063.418 pesos colombianos en 2025) pueden ser cobrados directamente en cualquiera de los puntos de venta autorizados como SuperGIROS y SuRed.



Si el premio es superior a las 182 UVT, el ganador debe dirigirse a una sucursal fiduciaria autorizada. Para ello, es indispensable presentar:



El tiquete original en perfectas condiciones.

El documento de identidad del ganador.

Un formulario de pago de premios debidamente diligenciado.

Las sedes autorizadas para este trámite se encuentran en ciudades principales como Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga.

Los afortunados ganadores del premio mayor deben contactar a la Fiduciaria de Occidente en Bogotá para coordinar una cita. En este encuentro se llevará a cabo la verificación de los datos del tiquete para proceder con el pago.

