Resultados Sinuano Noche último sorteo hoy, miércoles 29 de abril de 2026: números ganadores

La noche de este miércoles 29 de abril de 2026 trae consigo un nuevo sorteo de Sinuano Noche, uno de los juegos de azar más seguidos en Colombia. Miles de apostadores permanecen atentos a la transmisión oficial con la expectativa de conocer los números ganadores y verificar si la suerte estuvo de su lado en esta jornada.



Con su emisión habitual a las10:30 de la noche, este sorteo mantiene una dinámica que combina tradición y confianza, elementos que han permitido su permanencia en el tiempo. Cada edición despierta el interés de jugadores de distintas regiones del país, quienes participan con la ilusión de obtener uno de los premios disponibles.



Resultados Sinuano Noche último sorteo hoy, 29 de abril de 2026

Números ganadores: por definir

por definir Serie: por definir

Sinuano Noche toma su nombre del río Sinú, referente natural del departamento de Córdoba, lo que le otorga una identidad cultural que ha trascendido el ámbito regional. A lo largo de los años, el sorteo se consolida como una alternativa confiable dentro de los juegos de azar, respaldada por controles que garantizan la transparencia en cada extracción.



¿Cómo participar de Sinuano Noche?

El mecanismo de juego es sencillo. Los participantes deben elegir un número de cuatro cifras, entre el 0000 y el 9999, y definir el valor de su apuesta según sus posibilidades. Esta flexibilidad permite que una amplia variedad de jugadores pueda acceder al sorteo.

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En cuanto al plan de premios, este se distribuye de acuerdo con el nivel de acierto obtenido:



Cuatro cifras exactas: paga 4.500 veces el valor apostado.

Tres cifras en orden: paga 400 veces lo jugado.

Dos cifras en orden: otorga 50 veces la apuesta.

Una cifra (conocida como “uña”): paga cinco veces el valor apostado.

El sorteo se transmite en vivo de lunes a sábado a las 10:30 p. m., lo que permite a los jugadores conocer los resultados en tiempo real y verificar sus números de manera inmediata.



Recomendaciones para reclamar los premios

En caso de resultar ganador, es fundamental conservar el tiquete original en buen estado, ya que este es el único documento válido para reclamar el premio. Además, se debe presentar un documento de identidad al momento de realizar el cobro.

Los premios de menor valor pueden reclamarse en puntos autorizados, mientras que los montos más altos deben gestionarse en oficinas principales. También es importante tener en cuenta que existe un plazo máximo de 365 días para reclamar cualquier premio; una vez vencido este periodo, el derecho al cobro se pierde.



Con una nueva jornada en marcha, Sinuano Noche continúa consolidándose como una de las opciones preferidas por los colombianos, al ofrecer cada noche una oportunidad de ganar y mantener viva la emoción del azar.



HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co