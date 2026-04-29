Resultados Caribeña Noche último sorteo del miércoles 29 de abril de 2026: números ganadores

El calendario avanza y con él se mantiene intacta la fe de miles de apostadores en toda Colombia. Este miércoles 29 de abril, el sorteo de La Caribeña Noche vuelve a ser el foco de atención para quienes buscan cerrar el día con una noticia que transforme sus finanzas. Este juego, que ha logrado trascender su origen regional para convertirse en un fenómeno nacional, se prepara para emitir su veredicto de la mano del azar.

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Bajo la estricta supervisión de las autoridades de control y con el respaldo de las principales redes de servicios del país, el sorteo de hoy promete mantener la transparencia que lo ha caracterizado durante años, brindando igualdad de condiciones a cada tiquete sellado.



Número ganador de Caribeña Noche del mércoles 29 de abril de 2026

A continuación, la combinación ganadora de la noche de hoy:



Número ganador:

Quinta balota:

(Nota editorial: Este espacio se actualiza en vivo con el resultado del sorteo a las 10:30 p. m.).



¿Cómo jugar y cuánto cuesta el tiquete?

La Caribeña Noche es mucho más que un simple juego de azar; es un símbolo de la cultura del Caribe colombiano. Nació con la premisa de ofrecer un sorteo diario que reflejara la alegría y la esperanza de su gente. Con el tiempo, su popularidad se extendió desde departamentos como Atlántico y Bolívar hacia el interior del país, consolidándose como uno de los "chances" predilectos por su puntualidad y confianza.

Su funcionamiento es técnico y transparente: se utilizan baloteras neumáticas que seleccionan de manera aleatoria cuatro números. Además, en muchas de sus emisiones se incluye una "quinta balota" o incentivo, que permite a los jugadores acceder a premios complementarios o modalidades especiales de juego.



Una de las grandes ventajas de La Caribeña Noche es su accesibilidad. A diferencia de las loterías de billete cerrado, aquí el apostador tiene el control:



Elección: El jugador escoge un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999). Costo: No hay un precio fijo. Se puede apostar desde montos mínimos, usualmente $500 pesos (más el IVA). Premios: Usted puede ganar acertando las cuatro cifras (premio mayor), las tres últimas, las tres primeras o las dos últimas cifras (modalidad conocida como "pata"). El monto del premio será directamente proporcional a lo invertido en el tiquete.

Horarios y canales de visualización

Para que no pierda detalle, estos son los horarios oficiales para sintonizar el sorteo:



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

10:30 p. m. Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La transmisión oficial se realiza en vivo a través del Canal Telecaribe. No obstante, si no puede ver la televisión, los resultados se publican casi instantáneamente en las redes sociales de SuperGiros, Record y portales de noticias especializados.



Guía para reclamar su premio

Si los números coinciden con su apuesta, siga estos pasos para asegurar su cobro:



Proteja su tiquete: El formulario original es el único documento válido para el cobro. Debe estar limpio, sin tachaduras y perfectamente legible.

El formulario original es el único documento válido para el cobro. Debe estar limpio, sin tachaduras y perfectamente legible. Premios menores: Si el monto es inferior a $500.000, puede acudir a cualquier punto de venta autorizado de la red donde jugó.

Si el monto es inferior a $500.000, puede acudir a cualquier punto de venta autorizado de la red donde jugó. Premios mayores: Si la cifra es superior, deberá dirigirse a las oficinas principales de la red (como SuperGiros o Paga Todo) con su cédula de ciudadanía original .

Si la cifra es superior, deberá dirigirse a las oficinas principales de la red (como SuperGiros o Paga Todo) con su . Impuestos: Recuerde que los premios que superen las 48 UVT están sujetos a una retención del 20% por concepto de Ganancias Ocasionales, según la normativa vigente de la DIAN.

Este sorteo no solo premia la suerte individual, sino que contribuye significativamente al sistema de salud pública de Colombia, ya que una parte de cada apuesta se destina por ley al bienestar de los ciudadanos.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.