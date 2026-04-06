Resultados Baloto y Revancha último sorteo del lunes 6 de abril de 2026: números ganadores

Como es habitual, hoy lunes se realiza un nuevo sorteo de Baloto y Revancha, la jornada se lleva a cabo en medio de una alta expectativa en todo el país, con jugadores que siguen atentos cada detalle del sorteo con la ilusión de acertar la combinación ganadora. El evento se desarrolla bajo estrictos protocolos de seguridad y transparencia, lo que garantiza la confiabilidad del proceso y de los resultados.



La transmisión del sorteo se realiza hacia las 11:00 p.m. a través de canales autorizados y plataformas digitales, permitiendo a los participantes seguir en tiempo real la extracción de las balotas. Minutos después de finalizar, se publican los resultados oficiales para su verificación.



Resultados Baloto y Revancha, lunes 6 de abril de 2026

Baloto



Números ganadores: 16 - 09 - 15 - 29 - 11

16 - 09 - 15 - 29 - 11 Superbalota: 05

Revancha



Números ganadores: 29 - 25 - 21 - 41 - 14

29 - 25 - 21 - 41 - 14 Superbalota: 09

¿Cómo participar de Baloto y Revancha?

El Baloto consiste en seleccionar cinco números entre el 1 y el 43, además de una Superbalota entre el 1 y el 16. Esta combinación participa en el sorteo principal. Por su parte, la opción de Revancha permite que la misma apuesta ingrese automáticamente a un segundo sorteo, lo que incrementa las probabilidades de ganar.

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Los sorteos de Baloto y Revancha se realizan tres veces por semana: lunes, miércoles y sábados, lo que mantiene una expectativa constante entre los apostadores en todo el territorio nacional. El valor del tiquete para Baloto es de 6.000 pesos, mientras que la modalidad con Revancha tiene un costo de 9.000 pesos.

Las apuestas pueden realizarse en puntos de venta autorizados o mediante plataformas digitales habilitadas en Colombia, facilitando la participación de los jugadores desde diferentes regiones del país.



¿Cómo reclamar los premios?

Para reclamar un premio, es indispensable presentar el tiquete original en buen estado junto con el documento de identidad. En el caso de premios mayores, el proceso incluye la aplicación de retenciones de acuerdo con la normativa vigente.



Las autoridades recomiendan verificar siempre los resultados a través de los canales oficiales y conservar el comprobante de compra como único respaldo válido.



Si en esta jornada no se registra un ganador del premio mayor, el acumulado continúa creciendo para el siguiente sorteo, lo que incrementa aún más el interés entre los apostadores.

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Con este nuevo sorteo del lunes 6 de abril de 2026, Baloto y Revancha reafirman su posición como dos de los juegos de azar más populares en Colombia, manteniendo viva la ilusión de miles de participantes que cada semana buscan acertar la combinación ganadora y transformar su suerte.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

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