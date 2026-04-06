Resultados de la Lotería de Cundinamarca, Tolima y Baloto 6 de abril de 2026: números ganadores

Durante la noche de este lunes 6 de abril de 2026 se lleva a cabo una nueva jornada de sorteos en Colombia con tres de los juegos de azar más seguidos por los apostadores: la Lotería de Cundinamarca, la Lotería del Tolima y Baloto junto con su modalidad Revancha. Con premios millonarios en juego, miles de participantes permanecen atentos a las transmisiones oficiales para conocer los resultados y verificar si sus números resultan favorecidos.



Como es habitual, los sorteos se desarrollan en horario nocturno bajo estrictos controles de seguridad y supervisión, lo que garantiza la transparencia de cada extracción. Las entidades responsables difunden los resultados minutos después de finalizado cada proceso, a través de sus canales autorizados y plataformas digitales.



Resultados de la Lotería de Cundinamarca

Tras concluir el sorteo de esta noche, se publican los resultados oficiales correspondientes:



Número ganador: por definir

por definir Serie: por definir

La Lotería de Cundinamarca mantiene su atractivo con un premio mayor de 2.000 millones de pesos, además de un amplio portafolio de incentivos que incrementan las oportunidades de ganar para los jugadores.



Resultados de la Lotería del Tolima

La Lotería del Tolima también realiza su sorteo semanal en esta jornada, consolidándose como uno de los juegos tradicionales en el país por su plan de premios.



Números ganadores : 1769

: 1769 Serie: 150

Este sorteo incluye un premio mayor de $3.500 millones, así como diferentes categorías adicionales y premios por aproximaciones, lo que amplía las posibilidades para los participantes.



Resultados de Baloto y Revancha

Por su parte, Baloto y Revancha se sortean en horas de la noche, generando gran expectativa por sus acumulados y la posibilidad de entregar premios multimillonarios.

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Baloto



Números ganadores: 16 - 09 - 15 - 29 - 11

16 - 09 - 15 - 29 - 11 Superbalota: 05

Revancha



Números ganadores: 29 - 25 - 21 - 41 - 14

29 - 25 - 21 - 41 - 14 Superbalota: 09

Este juego permite a los participantes seleccionar cinco números entre el 1 y el 43, además de una superbalota. La opción de Revancha ofrece una segunda oportunidad con la misma combinación, lo que incrementa las probabilidades de ganar.



Recomendaciones para los jugadores

Una vez se anuncian los resultados, las autoridades recomiendan verificar los números únicamente en canales oficiales. Asimismo, es fundamental conservar el billete o tiquete en buen estado, ya que este es el único documento válido para reclamar premios.

Los premios menores pueden cobrarse en puntos autorizados, mientras que los de mayor valor deben gestionarse directamente con los operadores, cumpliendo los requisitos establecidos. También se debe tener en cuenta que los premios superiores a ciertos montos están sujetos a retenciones legales.



Con esta nueva jornada del lunes 6 de abril de 2026, la Lotería de Cundinamarca, la Lotería del Tolima y Baloto con Revancha continúan consolidándose como referentes de los juegos de azar en Colombia, manteniendo la expectativa de miles de jugadores que cada semana buscan acertar la combinación ganadora y transformar su suerte.



HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

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