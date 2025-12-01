En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ENCUESTA INVAMER
ARCHIVOS 'CALARCÁ'
MADURO - TRUMP
PABLO ESCOBAR
LUIS DÍAZ
GOL DE JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Baloto y Revancha último sorteo lunes 1 de diciembre: revise su billete

Resultados Baloto y Revancha último sorteo lunes 1 de diciembre: revise su billete

Los sorteos de Baloto y Revancha volverán a convocar a miles de jugadores en Colombia con acumulados millonarios: $8.000 millones para Baloto y $9.000 millones para Revancha.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 1 de dic, 2025
Comparta en:
Resultados Baloto y Revancha del 9 de julio de 2025: revise los números ganadores del último sorteo
Getty Images/ Baloto

Publicidad

Publicidad

Publicidad