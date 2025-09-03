Publicidad

Noticias Caracol
Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
ECONOMÍA

Resultados Baloto y Revancha último sorteo miércoles 3 de septiembre de 2025: revise su billete

Con tres sorteos semanales, Baloto y Revancha siguen siendo de los juegos de azar más populares en Colombia. Conozca los resultados de este miércoles 3 de septiembre EN VIVO.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: septiembre 03, 2025 10:34 p. m.
Getty Images/ Pixabay/ Baloto