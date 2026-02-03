Resultados de la Lotería de la Cruz Roja y la Lotería del Huila: números ganadores

Este martes 3 de febrero de 2026, las loterías de la Cruz Roja Colombiana y del Huila realizan sus sorteos ordinarios nocturnos, dos de los juegos de azar más tradicionales del país y que concentran la atención de miles de apostadores en todo el territorio nacional. La jornada combina la expectativa por los premios millonarios con el impacto social que generan estos sorteos, cuyos recursos se destinan a programas humanitarios y al fortalecimiento del sistema de salud.



Ambos sorteos se desarrollan bajo estricta supervisión de las autoridades competentes y cuentan con transmisión EN VIVO a través de Canal 1 y de las plataformas digitales oficiales de cada entidad, lo que garantiza transparencia y permite a los jugadores seguir en tiempo real la definición de las combinaciones ganadoras.



Resultados de la Lotería de la Cruz Roja

Durante la noche de este martes, la Lotería de la Cruz Roja lleva a cabo su sorteo semanal, uno de los más reconocidos a nivel nacional por su carácter solidario. Una vez finaliza la transmisión oficial, la entidad publica los resultados correspondientes al premio mayor y a los premios secos a través de sus canales autorizados.



Número ganador: Por definir

Por definir Serie: Por definir

Las autoridades recomiendan a los jugadores verificar su billete físico o comprobante digital únicamente en medios oficiales antes de iniciar cualquier proceso de reclamación.

Plan de premios de la Lotería de la Cruz Roja

El sorteo de la Lotería de la Cruz Roja ofrece un premio mayor de $10.000 millones, además de un amplio plan de premios secundarios que incrementa las posibilidades de ganar:



Un premio seco de $200 millones

Cuatro premios secos de $100 millones

Diez premios secos de $30 millones

Quince premios secos de $20 millones

Veinte premios secos de $10 millones

A estos se suman los premios por aproximación, que reconocen diferentes combinaciones de cifras.



Premios por aproximación

Número ganador con diferente serie

Tres primeras cifras

Dos primeras y última cifra

Tres últimas cifras

Dos primeras cifras

Dos últimas cifras

Última cifra

Estas modalidades amplían las opciones de los jugadores y hacen del sorteo una alternativa atractiva incluso sin acertar el número completo.



Resultados EN VIVO de la Lotería del Huila

De manera simultánea, la Lotería del Huila realiza su sorteo habitual de los martes, con un premio mayor de $2.000 millones. La expectativa se mantiene hasta el cierre de la transmisión oficial, que se realiza en horas de la noche y es seguida por miles de apostadores en todo el país.



Número ganador : Por definir

: Por definir Serie: Por definir

El evento se desarrolla bajo la supervisión de Coljuegos, entidad encargada de velar por la legalidad y transparencia de los juegos de suerte y azar en Colombia.



Plan de premios de la Lotería del Huila

Además del premio mayor, la Lotería del Huila contempla múltiples incentivos por aproximación, que permiten obtener premios por distintos aciertos parciales del número ganador, entre ellos:



Última cifra

Dos primeras cifras

Dos últimas cifras

Tres primeras cifras

Dos primeras y última cifra

Tres últimas cifras

Premio mayor en cualquier orden

Los montos varían según el tipo de acierto y las condiciones del sorteo vigente.



¿Cómo participar y reclamar los premios?

Los billetes de la Lotería de la Cruz Roja tienen un valor de $15.000, divididos en tres fracciones de $5.000, mientras que el billete de la Lotería del Huila cuesta $12.000, fraccionado en tres partes de $4.000. Ambos pueden adquirirse en puntos de venta autorizados y plataformas digitales oficiales.

En caso de resultar ganador, el apostador debe conservar el billete en perfecto estado y verificar que el número y la serie coincidan exactamente con los resultados oficiales. Los premios mayores se reclaman de forma presencial, presentando el billete original y el documento de identidad. Los valores superiores al monto establecido por ley están sujetos a las retenciones correspondientes.



Los recursos recaudados en estos sorteos contribuyen al sostenimiento de programas humanitarios, de salud y atención social, consolidando el papel social que cumplen las loterías oficiales en Colombia.



