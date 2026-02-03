Resultados de la Lotería de la Cruz Roja hoy, martes 3 de febrero de 2026: números ganadores

Este martes 3 de febrero de 2026, la Lotería de la Cruz Roja Colombiana lleva a cabo un nuevo sorteo nocturno, consolidándose como uno de los juegos de azar más tradicionales y solidarios del país. Miles de jugadores siguen atentos la jornada, no solo por la posibilidad de ganar importantes premios, sino también por el impacto social que tiene este sorteo, cuyos recursos se destinan a programas humanitarios, de salud y atención a emergencias en Colombia.



El sorteo se desarrolla bajo estricta supervisión oficial y se transmite EN VIVO a partir de las 10:55 p.m., a través de Canal 1 y de las plataformas digitales oficiales de la entidad. Esta cobertura permite a los apostadores conocer en tiempo real la combinación ganadora y garantiza transparencia en el proceso.



Resultados EN VIVO de la Lotería de la Cruz Roja hoy, martes 3 de febrero de 2026

Una vez finaliza la transmisión oficial del sorteo, la Lotería de la Cruz Roja publica los resultados correspondientes al premio mayor y a los premios secos de la noche. Para la jornada de hoy, los números ganadores son los siguientes:



Número ganador:

Serie:

Se recomienda a los jugadores verificar cuidadosamente su billete físico o comprobante digital únicamente a través de los canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite de reclamación.



Plan de premios de la Lotería de la Cruz Roja

Además del premio mayor de $10.000 millones, la Lotería de la Cruz Roja cuenta con un amplio plan de premios secundarios que incrementa las oportunidades de ganar en cada sorteo. Para esta edición, el plan contempla:



Un premio seco de $200 millones

Cuatro premios secos de $100 millones

Diez premios secos de $30 millones

Quince premios secos de $20 millones

Veinte premios secos de $10 millones

A estos incentivos se suman los premios por aproximación, que reconocen diferentes combinaciones de cifras y permiten obtener premios aun sin acertar el número completo.



Premios por aproximación

La Lotería de la Cruz Roja también entrega premios en las siguientes modalidades:



Número ganador con diferente serie

Tres primeras cifras

Dos primeras y última cifra

Tres últimas cifras

Dos primeras cifras

Dos últimas cifras

Última cifra

Estas categorías amplían las posibilidades de ganar y hacen del sorteo una alternativa atractiva para miles de jugadores.



¿Cómo jugar la Lotería de la Cruz Roja?

Los billetes de la Lotería de la Cruz Roja están disponibles en todo el país a través de distribuidores y puntos de venta autorizados. El valor del billete completo es de $15.000, dividido en tres fracciones de $5.000, lo que permite participar de manera accesible.



¿Qué hacer si resulta ganador?

En caso de obtener un premio, el jugador debe conservar el billete en buen estado y verificar que el número y la serie coincidan con los resultados oficiales. El premio mayor debe reclamarse de forma presencial en la sede principal de la Lotería de la Cruz Roja en Bogotá, presentando el billete original y la cédula de ciudadanía. Los premios están sujetos a las retenciones legales vigentes.

Los recursos recaudados por este sorteo contribuyen al fortalecimiento de los programas humanitarios de la Cruz Roja Colombiana, una entidad sin ánimo de lucro que cumple un papel fundamental en la atención de emergencias, salud y apoyo social en todo el territorio nacional.

