Resultados Caribeña Día, último sorteo del lunes 13 de abril de 2026: números ganadores

El azar y la expectativa vuelven a ser protagonistas en la región Caribe y en todo el territorio colombiano con la llegada de un nuevo lunes. Como es costumbre, miles de apostadores han depositado su confianza en uno de los sorteos con mayor tradición y arraigo popular: La Caribeña Día. Este juego, que simboliza la esperanza de muchos ciudadanos, ha realizado su sorteo correspondiente a este 13 de abril de 2026, consolidándose como una de las opciones predilectas para quienes buscan cambiar su suerte con una inversión mínima.



Número ganador sorteo Caribeña Día 13 de abril

Este fue el resultado del sorteo de hoy, lunes 13 de abril, es el:



Número ganador: 5 - 9 - 0 - 4

Quinta balota: 4

(Nota: Este espacio se actualiza en tiempo real una vez finalizado el escrutinio oficial).



¿Cómo jugar y cuánto cuesta participar?

Participar en la Caribeña Día es un proceso sencillo que combina la intuición personal con la accesibilidad económica. Para jugar, el apostador debe elegir un número de cuatro cifras (comprendido entre el 0000 y el 9999).

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Una de las grandes ventajas de este chance es su flexibilidad en el costo. El usuario puede decidir cuánto apostar, con una base mínima que generalmente ronda los $500 pesos (más el IVA correspondiente). El valor del premio estará directamente relacionado con la cantidad de dinero invertida y la modalidad de acierto seleccionada (cuatro cifras, tres cifras o dos últimas).

La Caribeña Día se juega de lunes a sábado en un horario vespertino ideal para quienes desean conocer su suerte temprano. El sorteo oficial se realiza a las 2:30 p. m. (en ocasiones reportado hacia las 4:00 p. m. según la red de transmisión local).



Los resultados pueden seguirse en vivo a través de canales de televisión regional como Telecaribe y son replicados de inmediato en las redes sociales oficiales y portales de resultados de loterías en Colombia.



Plan de premios de la Caribeña Día

El sistema de premios del chance en Colombia está regulado y ofrece las siguientes escalas aproximadas según lo apostado:



Cuatro cifras: Paga $4.500 por cada peso apostado.

Paga $4.500 por cada peso apostado. Tres cifras: Paga $400 por cada peso apostado.

Paga $400 por cada peso apostado. Dos cifras: Paga $50 por cada peso apostado.

Paga $50 por cada peso apostado. Una cifra: Paga $5 por cada peso apostado.

La Caribeña nació como una respuesta a la necesidad de la región norte de Colombia de contar con un sorteo que reflejara su identidad. Con el paso de los años, su transparencia y la rapidez en el pago de sus premios la llevaron a expandirse fuera de la costa, siendo hoy operada por redes de servicios como SuperGiros. Su funcionamiento se basa en la extracción de balotas numeradas ante delegados de las autoridades de control, garantizando la legalidad de cada sorteo.



¿Qué hacer si resulta ganador?

Si la suerte estuvo de su lado este lunes, debe seguir estos pasos para reclamar su premio:



Verifique su tiquete: Asegúrese de que el número y la fecha coincidan exactamente. Documentación: Diríjase a un punto de venta autorizado (SuperGiros o similares) con el tiquete original en buen estado y su cédula de ciudadanía original. Montos mayores: Si el premio supera los 48 UVT (aprox. $2.260.000), deberá tramitar el cobro en las oficinas principales y tener en cuenta que se aplicará una retención en la fuente del 20% por concepto de ganancias ocasionales. Vigencia: Recuerde que tiene hasta un año de plazo para reclamar su premio antes de que este caduque.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.