Resultados Super Astro Sol hoy, sábado 30 de mayo de 2026: números ganadores del último sorteo

Miles de colombianos siguen este sábado 30 de mayo de 2026 una nueva edición de Super Astro Sol, uno de los juegos de azar más populares del país gracias a su particular modalidad, que combina la elección de un número de cuatro cifras con uno de los doce signos zodiacales.



Cada día, este sorteo reúne a jugadores de distintas regiones que buscan acertar la combinación ganadora y acceder a los atractivos premios que ofrece el juego. La expectativa crece especialmente durante la tarde, cuando se realiza la transmisión oficial y se conocen los resultados de la jornada.

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Resultados Super Astro Sol del 30 de mayo de 2026

Una vez concluya el sorteo oficial de este sábado, estos serán los resultados correspondientes a la jornada:



Número ganador: 4913

4913 Signo zodiacal: Sagitario

Los resultados son divulgados a través de los canales autorizados y plataformas oficiales, donde los jugadores pueden verificar si su apuesta resultó favorecida.

¿En qué consiste Super Astro Sol?

Super Astro Sol es un juego autorizado en Colombia que se diferencia de otros sorteos porque exige acertar tanto un número de cuatro cifras como un signo zodiacal.



Para participar, los jugadores deben seleccionar:



Un número entre 0000 y 9999.

Un signo zodiacal.

Las opciones disponibles son:



Aries

Tauro

Géminis

Cáncer

Leo

Virgo

Libra

Escorpio

Sagitario

Capricornio

Acuario

Piscis

También existe la posibilidad de realizar una apuesta automática, en la que el sistema asigna aleatoriamente tanto el número como el signo.



¿Cuánto cuesta jugar Super Astro Sol?

El juego permite apuestas para diferentes presupuestos.

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Los valores autorizados son:



Apuesta mínima: 500 pesos.

Apuesta máxima: 10.000 pesos por tiquete.

Esta flexibilidad ha contribuido a que Super Astro Sol mantenga una amplia base de participantes en todo el país.

¿Dónde se puede comprar el tiquete?

Los jugadores pueden adquirir sus apuestas en puntos autorizados y operadores habilitados para comercializar juegos de suerte y azar.

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Antes de finalizar la compra, se recomienda verificar que el comprobante incluya correctamente:



Número seleccionado.

Signo zodiacal elegido.

Valor apostado.

Fecha del sorteo.

Código de validación.

Conservar esta información es fundamental para cualquier proceso de reclamación posterior.

Plan de premios de Super Astro Sol

El atractivo principal del juego radica en su esquema de pagos, que recompensa diferentes niveles de acierto.

Entre los premios más destacados se encuentran:



Cuatro cifras y signo zodiacal: 42.000 veces el valor apostado.

Tres cifras y signo zodiacal: 1.000 veces la apuesta.

Dos cifras y signo zodiacal: 100 veces el monto jugado.

Gracias a este sistema, incluso quienes no obtienen una coincidencia total pueden acceder a premios importantes dependiendo de los resultados obtenidos.

¿Cómo reclamar un premio?

En caso de resultar ganador, es indispensable conservar el tiquete original en perfecto estado. Este documento constituye el único soporte válido para reclamar cualquier premio.

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Los requisitos para el cobro varían según el monto obtenido, aunque generalmente se exige la presentación del documento de identidad y del comprobante original de la apuesta.

Asimismo, los premios que superan los límites establecidos por la legislación colombiana están sujetos a las retenciones tributarias correspondientes.

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Recomendaciones para verificar los resultados

Los organizadores recomiendan consultar los números ganadores únicamente a través de canales oficiales y evitar compartir fotografías completas del tiquete en redes sociales o con terceros.

También es aconsejable revisar cuidadosamente la información impresa en el comprobante antes de abandonar el punto de venta, con el fin de evitar inconvenientes posteriores.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co