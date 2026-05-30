Resultados Dorado Tarde hoy, sábado 30 de mayo de 2026: números ganadores del último sorteo

Este sábado 30 de mayo de 2026 se realiza un nuevo sorteo de Dorado Tarde, una de las modalidades de chance más seguidas por los colombianos. Como ocurre cada día, miles de jugadores permanecen atentos a los resultados oficiales con la esperanza de acertar la combinación ganadora y obtener alguno de los premios que ofrece este popular juego de azar.



La expectativa crece durante la jornada debido a la amplia participación que registra el sorteo en diferentes regiones del país. Su frecuencia diaria y la facilidad para realizar apuestas han convertido a Dorado Tarde en una de las alternativas preferidas para quienes buscan probar suerte con números de cuatro cifras.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Resultados Dorado Tarde del 30 de mayo de 2026

Una vez finalice el sorteo oficial de este sábado, estos serán los resultados correspondientes a la jornada:



Número ganador: por definir

La Quinta: por definir

Los números ganadores son certificados por los organismos correspondientes y difundidos a través de canales autorizados para garantizar la transparencia del proceso y la confianza de los apostadores.

¿Cómo funciona Dorado Tarde?

Dorado Tarde opera bajo la modalidad de apuestas permanentes o chance. Los participantes deben elegir una combinación numérica que puede ir desde una hasta cuatro cifras, dentro del rango comprendido entre 0000 y 9999.



El objetivo principal es acertar el resultado oficial anunciado durante el sorteo. Dependiendo de la modalidad seleccionada y del nivel de coincidencia obtenido, los jugadores pueden acceder a diferentes categorías de premios.



Uno de los elementos característicos de este juego es la denominada "Quinta", una cifra adicional que complementa el resultado principal y amplía las posibilidades de obtener ganancias.

Publicidad

¿Cómo jugar Dorado Tarde?

Participar en Dorado Tarde es un proceso sencillo. Los jugadores pueden registrar sus apuestas en puntos autorizados y escoger el valor que desean invertir, de acuerdo con sus posibilidades económicas.

Las modalidades más comunes son:



Apuesta directa: exige acertar el número exactamente en el mismo orden del resultado oficial.

Apuesta combinada: permite ganar si las cifras coinciden en un orden diferente, aunque el premio es menor.

Esta flexibilidad ha contribuido a que el sorteo mantenga una alta aceptación entre los aficionados a los juegos de azar en Colombia.

Publicidad

Plan de premios de Dorado Tarde

El sistema de premios contempla diferentes niveles de acierto, ofreciendo oportunidades para una amplia variedad de jugadores.

Los pagos habituales incluyen:

Cuatro cifras directas: 4.500 veces el valor apostado.

Cuatro cifras combinadas: 208 veces la apuesta.

Tres cifras directas: 400 veces el valor jugado.

Dos cifras acertadas: alrededor de 50 veces la inversión.

Una cifra acertada o "uña": cinco veces el valor apostado.

Estas categorías permiten que los participantes puedan obtener premios incluso sin acertar completamente el número ganador.

Recomendaciones para reclamar premios

En caso de resultar ganador, es indispensable conservar el comprobante original de la apuesta en buen estado. Este documento constituye el único soporte válido para reclamar cualquier premio.

Publicidad

Asimismo, el jugador deberá presentar un documento de identidad vigente y cumplir con los requisitos establecidos por la entidad operadora. Los premios menores suelen pagarse en puntos autorizados, mientras que las sumas más elevadas requieren trámites adicionales en oficinas principales.

También es importante recordar que algunos premios están sujetos a retenciones tributarias de acuerdo con la legislación colombiana vigente.

Publicidad

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co