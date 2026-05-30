Resultados Caribeña Día hoy, sábado 30 de mayo de 2026: números ganadores del último sorteo

La expectativa continúa entre miles de apostadores colombianos este sábado 30 de mayo de 2026 con una nueva edición de Caribeña Día, uno de los sorteos de chance más populares del país. Como ocurre diariamente, los jugadores permanecen atentos a los resultados oficiales para conocer si la combinación elegida resulta favorecida y les permite acceder a alguno de los premios disponibles.



Gracias a su trayectoria y a la facilidad de participación, Caribeña Día se mantiene como una de las modalidades de apuestas permanentes más seguidas en distintas regiones de Colombia.



Resultados Caribeña Día del 30 de mayo de 2026

Una vez finalice el sorteo oficial de esta tarde, estos serán los resultados correspondientes a la jornada:

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Número ganador: por definir

por definir Quinta balota: por definir

Los números ganadores son certificados por las entidades autorizadas y divulgados a través de los canales oficiales para garantizar la transparencia y confiabilidad del proceso.

¿Cómo jugar Caribeña Día?

La mecánica del juego se basa en la elección de un número de cuatro cifras comprendido entre el 0000 y el 9999. Durante el sorteo se extraen cuatro dígitos que conforman la combinación ganadora, además de una quinta balota que puede ser utilizada en modalidades especiales de juego.



Una de las principales ventajas de Caribeña Día es la flexibilidad en el valor de las apuestas, ya que los participantes pueden jugar desde montos bajos de acuerdo con sus posibilidades económicas.



Los jugadores tienen la opción de participar mediante diferentes modalidades:



Apuesta directa, acertando las cifras en el mismo orden del resultado oficial.

Apuesta combinada, que permite ganar si las cifras coinciden en un orden diferente.

Apuestas parciales sobre tres, dos o una cifra del número ganador.

Horario del sorteo Caribeña Día

Caribeña Día realiza sus sorteos diariamente en horario de la tarde, convirtiéndose en una de las alternativas más seguidas dentro del mercado de apuestas permanentes en Colombia.

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La publicación de los resultados suele realizarse poco después de concluir la extracción oficial, permitiendo a los jugadores verificar rápidamente sus apuestas.

Plan de premios de Caribeña Día

El esquema de premios se encuentra regulado por la legislación colombiana sobre juegos de suerte y azar y contempla diferentes niveles de pago según el acierto obtenido.

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Entre los principales premios se encuentran:



Cuatro cifras directas: paga 4.500 veces el valor apostado.

Tres cifras directas: paga 400 veces la apuesta.

Dos cifras o "pata": otorga 50 veces el valor jugado.

Una cifra o "uña": entrega cinco veces el monto apostado.

Estas modalidades permiten que los participantes tengan varias oportunidades de obtener ganancias durante cada jornada.

Lo que debe saber para reclamar los premios

Si el resultado coincide con la apuesta realizada, es indispensable conservar el tiquete original en perfecto estado. Este documento constituye el único soporte válido para reclamar cualquier premio.

Los premios de menor valor generalmente pueden cobrarse en puntos autorizados de la red operadora. En el caso de montos más elevados, los ganadores deben acudir a las oficinas principales y cumplir con los procedimientos establecidos por la normativa vigente.

Asimismo, los premios que superen los límites definidos por la ley están sujetos a retenciones tributarias por concepto de ganancia ocasional. También es importante recordar que existe un plazo máximo de un año para reclamar cualquier premio; una vez vencido ese término, el derecho al cobro caduca.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co