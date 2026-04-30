Resultados Caribeña Noche hoy, jueves 30 de abril de 2026: números ganadores

La Caribeña Noche jugó una nueva edición este jueves 30 de abril de 2026, consolidándose como uno de los chances más populares en Colombia. Cada jornada, miles de apostadores siguen atentos este sorteo con la esperanza de acertar la combinación ganadora.



Este juego, que nació en la región Caribe, se ha extendido a todo el país gracias a su formato sencillo, su frecuencia diaria y la confianza que genera entre los jugadores.



Resultados Caribeña Noche hoy, 30 de abril de 2026

Una vez finalizado el sorteo, estos son los números ganadores de Caribeña Noche:

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Número ganador: 0825

0825 Quinta cifra: 2

Se recomienda verificar los resultados únicamente en canales oficiales antes de iniciar cualquier proceso de reclamación.



¿Cómo jugar Caribeña Noche?

Participar en Caribeña Noche es sencillo:

Elegir un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999)

Definir el valor de la apuesta (desde aproximadamente $500 pesos)

El jugador puede seleccionar diferentes modalidades según su estrategia.



Modalidades y premios

Este chance ofrece varias formas de ganar:



Cuatro cifras (directo): acierto exacto del número

acierto exacto del número Tres cifras: últimas cifras en orden

últimas cifras en orden Dos cifras (pata): coincidencia de las dos últimas

coincidencia de las dos últimas Una cifra (uña): último número

El valor del premio depende del monto apostado y del nivel de acierto.



¿Cuándo se juega Caribeña Noche?

El sorteo se realiza todos los días:



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

10:30 p. m. Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La transmisión se puede seguir en vivo por Telecaribe y plataformas digitales autorizadas.



¿Cómo reclamar premios?

Si resulta ganador, tenga en cuenta:

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Conservar el tiquete original en buen estado

Verificar el resultado en canales oficiales

Premios menores: se cobran en puntos autorizados

Premios mayores: requieren documento de identidad y trámite en oficinas principales

Recuerde que los premios superiores a 48 UVT tienen una retención del 20 %, según la normativa vigente.

La Caribeña Noche continúa siendo una de las opciones favoritas del chance en Colombia, manteniendo viva la ilusión diaria de miles de jugadores.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.